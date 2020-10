Adrian Streinu-Cercel, răspuns tăios pentru Dan Bittman: „Nu e nimeni mai deştept sau mai prost decât celălalt!“

„Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor. Sună-mă în 5 decembrie să îmi spui câte cazuri sunt… Nu ţi se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care ştiu exact ce vor. Uitaţi-vă pe o televiziune concurentă, afirmaţiile unui fost deputat, un hoţ care vorbeşte acum despre hoţ....Noua Zeelandă a terminat-o cu virusul. Trebuiau să fie călare pe ăia, să îi întrebe. Nici în Bulgaria, în Grecia nu sunt aceste probleme. Sunt oameni, ies, nu s-au închis cârciumi, până şi în Anglia, nu s-au închis cârciumile", a mai declarat Bittman.

„E vorba şi de sălile de spectacol, dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi laşi să vină cu mască la concerte. Stau oamenii în metrou… Trebuiau să fie zeci de mii de morţi. Trebuiau să fie căzuţi pe stradă oamenii ăia. Dacă e aşa un virus letal, dacă e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau să fie 80 milioane de duşi, sunt un milion. Am gura spurcată şi îmi permit să spun orice. Să mor şi eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiţii degradante. Nu se poate aşa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toţi daţi banii”, a mai spus solistul trupei Holograf.

Seara, Dan Bittman a mers la emsiune, la Antena 3, unde a spus că un medic pe care-l ştie i-a povestit că statisticile sunt eronate pentru că sunt raportări greşite încă din spital. „Îmi povestea cum adunau ei: dacă te testează de trei ori, la acelaşi pacient, pun trei, nu unul singur”. Acesta s-a mai plâns că „nu mi s-a întâmplat niciodată, nici pe vremea lui Ceauşescu, să-mi restrângă cineva dreptul la muncă în felul în care mi se restrânge acum, în plină democraţie. Sunt nişte drepturi, cred că încă le mai avem. Aflu de la zi la zi că mi se restrâng toate drepturile posibile."

Mediul Adrian Streinu-Cercel a intervenit, la acelaşi post de televiziune, pentru a-i da replica artistului, punctând că „nu e nimeni mai deştept sau mai prost decât celălalt” şi descriind situaţia dificilă în care se regăsesc medicii de câteva luni încoace.

„Oamenii ies toţi din ture, astfel încât unii încep să plângă în momentul în care ies din acele costume nenorocite ca de pinguini. Imaginaţi-vă ce înseamnă să stai şi să consulţi în acel costum. Este uşor să punem sub semnul întrebării absolut orice. Ce vreau să remarc este că ar trebui să ne unim în această problemă.

Din punct de vedere tehnologic, Matei Balş a fost singurul institut din România care în februarie a putut să pună la dispoziţie pe platforme PCR modalitatea de determinare a acestui virus şi asta am făcut-o cu pregătiri cu mulţi ani în urmă. Încă din 2006 ne-am pregătit, am construit un laborator de genetică moleculară, adică am făcut lucruri, nu am stat să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem şi cum să facem.

După care am început să replicăm acest sistem pe PCR în toată ţara, iar acum, da, se găseşte sub diferite platforme şi se pot face cu sutele de teste pe zi fără probleme. Să ştiţi că testele sunt corecte, au martori, adică martorul se compară cu proba şi spune chiar dacă este pozitiv sau negativ. Nu există niciun fel de dubiu. Problema apare, însă, la modalitatea în care se recoltează din nasul pacientului, ca să spun aşa. Dacă iei din vârful nasului, nu o să obţii mare lucru, dar dacă iei exact aşa cum scrie la carte, atunci testul este corect, cu maximă marjă de sensibilitate.

Discursurile dezbinatoare nu îşi au rostul în acest moment. Toate sistemele sanitare din lume au clacat, nu e nimeni mai deştept sau mai prost decât celălalt. Toţi avem o pandemie şi încă doi ani de zile de aici încolo va trebui să facem faţă şi să trecem cu bine dacă vom fi uniţi”, a declarat Adrian Streinu-Cercel la Antena 3.