Timişoara, eveniment muzical caritabil: „Looking for the light“, un spectacol întins pe trei zile

Septembrie e luna festivalurilor muzicale, iar Timişoara va intra în clubul marilor oraşe cu astfel de evenimente, cu „Looking for the light“.

Potrviti arq.ro , „Looking for the light“ e evenimentul organizat de către cei de la „Soul has 21 grams“ în Timişoara. Acesta se va desfăşura din 10 până în 12 septembrie, locaţia fiind Calea Aradului KM 6. Organizatorii au pregătit două scene pentru iubitorii de muzică. Prima scenă va fi cea de „Hip Hop Stage“, unde vor urca nume sonore din industrie cum ar fi: Alan&Kepa, Bitză, K-Gula, Cedry2k şi Sişu Tudor. Pe scena de minimal vor mixa: Aleksan'dru, Bickel, Cristina, Damian, Demos, DumitrEscu, Ina Macarie, MisteR, Pagal, Paul Coman, Popa, Primărie, Suolo, Ushi, Vlad Arapasu şi Wlad. De asemenea, organizatorii pregătesc o surpriză în ceea ce priveşte artistul care va face b2b cu DJ-ii menţionaţi mai sus.