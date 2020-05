Scandal pe organizarea festivalurilor: ministrul Culturii susţine că organizatorii i-au cerut să le anuleze. Reacţia Untold şi Electric

„Organizatorii de mari festivaluri ne-au solicitat insistent să emitem noi un act normativ prin care să anunţăm că nu mai sunt permise organizarea de evenimente cu participare de peste 1000 de persoane cel puţin până la 1 septembrie, pentru că asta i-ar ajuta pe ei în rezilierea contractelor“, a afirmat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

„Nu că noi le-am interzice, ei ne-au cerut să emitem un act normativ, dar Guvernul nu poate emite acte decât pe durata stării de alertă aşa că ne vom adresa Parlamentului cu o propunere de lege in acest sens“, a mai precizat Gheorghiu, potrivit Mediafax.

El a subliniat şi faptul că persoanele care au cumpărat deja bilete nu vor primi banii înapoi, ci se vor căuta alte soluţii.

„Acele bilete îşi păstrează valabilitatea până la următorul spectacol. Dacă respectivul nu doreşte să meargă la următorul spectacol se analizează posibilitiatea transformării biletelor în vouchere cu care să se poată participa la un alt eveniment cultural“, a mai spus ministrul.

Organizatorii Untold şi Electric Castle îl contrazic pe ministrul Culturii

Organizatorii festivalurilor Untold şi Electric Castle îl contrazic însă pe ministrul Culturii.

Adi Vanca, PR Manager Electric Castle a scris pe pagina sa de Facebook: „Nu, organizatorii Electric Castle şi Untold nu au cerut anularea festivalurilor. Au cerut claritate şi să ştie dacă pot să-şi organizeze sau nu evenimentele. Iar dacă pot să le organizeze, în ce condiţii. Sau dacă nu pot să le organizeze, să existe un cadru legal pentru asta. Sunt nişte lămuriri pe care le cerem din luna martie, timp în care am încercat să le explicăm autorităţilor că industria noastră nu poate funcţiona din 30 în 30 de zile. Lămuririle respective ajută întreaga industrie de evenimente din România, nu doar pe EC sau Untold.“

De asemenea, într-un mesaj pe Facebook, Edy Chereji, director de marketing şi comunicare Untold, a declarat că în niciun caz nu le-au solicitat autorităţilor anularea festivalului, ci doar „clarificarea situaţiei industriei“.

Mesajul lui Edy Chereji:

„Am terminat ziua de ieri cu clarificări, încep ziua de azi cu clarificări pe la radio şi TV... Las şi aici clarificările, pentru prietenii ce ştiu că aveţi încredere în noi. Aşadar, cam cum am putea noi să solicităm autorităţilor anularea festivalurilor?! Noi care lucrăm 360 de zile pe an pentru 4 zile de festival x2? Credeţi că există cineva care să îşi dorească mai mult decât noi organizarea festivalurilor? Ceea ce am cerut autorităţilor, încă din luna martie când ne-am arătat sprijinul în bătălia cu COVID-19, din proprie iniţiativă, a fost clarificarea situaţiei noastre ca industrie: vom putea sau nu vom putea organiza evenimente mari în această vară/an. De fiecare dată ni s-a explicat că trebuie să avem răbdare, să urmărim evoluţia. Lucru pe care l-am făcut. Ba, mai mult, i-am îndrumat şi pe fanii noştri să respecte toate indicaţiile autorităţilor, să fie înţelegători şi să aibă răbdare că lucruile se vor clarifica.

Când am văzut că claritatea întârzie, am luat initiaţivă ştiind că avem o datorie faţă de fanii care au cumpărat bilete şi care nu ştiu ce se va întampla în acest an, şi le-am dat garanţia că pot veni la una din următoarele ediţii, indiferent de ce se va întâmpla în acest an.

Deci, noi am făcut ceea ce a depins de noi: am ascultat, ne-am implicat, am îndrumat, am luat decizii care să îi protejeze pe fanii noştri. Dar mai departe avem nevoie de clarificari din partea autorităţilor. Şi nu e vorba doar de noi, Untold si Neversea. E vorba de toate evenimente din această vară, fie că vorbim de Electric Castle, de Tiff, Jazz in the Park, Street Food Festival, concerte, toată lumea are nevoie de claritate din partea autorităţilor: se pot organiza sau nu se pot organiza? E atât de simplu!

Dacă nu se pot organiza spuneţi-ne clar pe ce perioadă nu se vor putea organiza, fiindcă nici noi, nici colegii de breaslă nu putem să ne organizăm activitatea cu decizii asumate pe maxim 30 de zile! Iar dacă se pot organiza, spuneţi-ne în ce condiţii se pot organiza şi apoi lăsaţi-ne pe noi să decidem dacă, în condiţiile noilor restricţii (gen distanţare socială din 2 în 2 m, maxim 3 oameni care pot forma un grup), putem sau nu putem crea experienţa de festival pe care o asteaptă toată lumea“, a scris Edy chereji pe contul său de Facebook.

Ce se întâmplă cu biletele, potrivit organizatorilor

Organizatorii celor două festivaluri precizau printr-un comunicat de presă, la sfârşitul lunii aprilie, faptul că în cazul în care Untold şi Neversea nu vor avea loc în acest an, cei care au cumpărat bilete sau abonamente, nu le vor pierde. Ei au posibilitatea să le transforme, gratuit, în abonamente sau bilete anytime, valabile timp de trei ediţii.

„Toţi cei care au achizitionat deja un abonament, de orice fel, chiar şi bilet de o zi, pot opta pentru schimbarea acestuia în anytime, care asigură accesul la una din următoarele trei ediţii de festival, indiferent de data la care va avea loc (inclusiv în acest an). Toate caracteristicile abonamentului iniţial rămân aceleaşi, în continuare, iar termenul de schimbare în anytime este valabil 10 zile, începând de luni, 27 aprilie“, spune comunicatul.

Astfel, există două modalităţi de modificare: automată, din platforma de check-in şi manuală, din site-urile www.untold.com şi www.neversea.com.

De asemenea, începând de luni, sunt disponibile la vânzare numai abonamente anytime - General Access şi VIP.

Preţurile sunt următoarele: Untold Anytime Pass General Access – 174 euro + taxe; Untold Anytime Pass VIP – 399 euro + taxe; Neversea Anytime Pass General Access – 136 euro + taxe; Neversea Anytime Pass VIP – 210 euro + taxe.

Festivalul Neversea este programat în perioada 2-5 iulie, pe o plajă din municipiul Constanţa, iar festivalul Untold, între 30 iulie - 2 august, la Cluj-Napoca.