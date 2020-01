Primul val de artişti de la Neversea 2020: rapperul Tyga şi Black Eyed Peas, printre nume

Neversea, cel mai mare festival de la malul Mării Negre, promite şi în acest an o călătorie unică prin universurile muzicale de top.

Primul val de artişti vine cu cele mai mari nume din industria muzicală electronică, pop, rap, hip-hop şi R&B. Tyga, Dimitri Vegas&Like Mike, Black Eyed Peas, Passenger, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tujamo, Nicky Romero, Nina Kraviz, Jamie Jones, Dub FX, Borgore, Paul Kalkbrenner şi mulţi alţii fac parte din line-up-ul Neversea 2020, care va avea loc în perioada 2-5 iulie pe o plajă din Constanţa.

Anul 2020 marchează o premieră: rapperul american Tyga urcă pentru prima dată pe o scenă din Europa, la Neversea 2020. Este unul dintre cei mai cool artişti ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea şi este un artist în al cărui palmares apar Discul de Platină şi Discul de Aur pentru vânzări record, un Grammy şi trei trofee MTV Music Awards. În 2019, Tyga a fost listat timp de 50 de săptămâni în Top 100 Artist Chart, clasament realizat de publicaţia americană Billboard. Tyga este unul dintre cei mai urmăriţi artişti în mediul online, unde marchează recorduri: clip-ul oficial pentru single-ul „Taste“ a fost vizualizat de peste 900 de milioane de oameni din întreaga lume.

Mainstage-ul este pregătit pentru cel mai tare „crowd control“, regizat de Dimitri Vegas & Like Mike, DJ-ii care au ocupat locul 1 în Top 100 DJ MAG 2019. Ei urcă pentru prima dată pe scena principală a festivalului Neversea. Cei doi fraţi sunt implicaţi şi în munca de producţie, lansând colaborări de succes cu artişti precum Wiz Khalifa, David Guetta, Timmy Trumpet, W&W, Steve Aoki, Armin van Buuren, piese care au ajuns în fruntea topurilor dance & pop. Single-ul „Instagram“, lansat în luna iulie 2019, are peste 140 de milioane de stream-uri pe platforma Spotify.

„RITMO“, ultimul single de la Black Eyed Peas şi soundtrack-ul filmului „Bad Boys 3“, se va auzi live în premieră în România, la cea de-a patra ediţie a festivalului Neversea. Piesa este un fenomen în mediul online: pe platforma YouTube a ajuns la 450 de milioane de vizualizări, iar pe Spotify are peste 300 de milioane de stream-uri. În ultimii 25 de ani, Black Eyed Peas au avut reuşite pe linie: ;ase premii Grammy, au văndut peste 35 de milioane de albume şi 120 de milioane de single-uri în întreaga lume. Considerat unul dintre cele mai puternice proiecte din ultimii 20 de ani, trupa Black Eyed Peas a fost declarată al doilea cel mai bine văndut grup din toate timpurile, în clasamentul de download, iar Billboard i-a inclus în Hot 100 Artist Of The Decade. Concertele live ale trupei au înregistrat vănzări record, peste trei milioane de bilete văndute pentru cele 300 de evenimente din peste 30 de ţări din toata lumea.

„Let Her Go“ de la Passenger se va auzi pentru prima oară live, în România, la festivalul Neversea 2020. În momentul lansării celebrului cântec, în 2014, Passenger a fost nominalizat la Brit Awards la categoria şi a fost recompensat cu un Ivor Novello Award. Anul trecut, artistul britanic a fost nominalizat la Pop Awards cu albumul „Runaway“.

O premieră la festivalul Neversea 2020 este şi extravagantul DJ Timmy Trumpet. În 2019 a făcut un show excepţional la Untold, iar în acest an vrea să surprindă şi publicul de la malul Mării Negre cu sound-ul lui progressive house dinamic şi instrumentul la care cântă de la patru ani şi care l-a consacrat - trompeta. Pe locul 13 în TOP 100 DJ MAG 2019, Timmy Trumpet este singurul DJ din lume care a scris istorie punând anul trecut muzică pentru 22 de secunde în stare de imponderabilitate, gravitaţie zero - plutind la propriu în cadrul unui program derulat cu Agenţia Spaţială Europeană şi germanii de la BigCityBeats.

Parov Stelar, artistul care a pus bazele unui nou stil în muzica electronică, denumit Electro Swing, va însufleţi atmosfera pe plaja Neversea 2020. Cu peste nouă albume lansate şi peste 20 de EP-uri, Parov Stelar a fost recompensat cu şapte premii Amadeus Austrian Music Awards. În 2018, piesa „The Sun“ a debutat direct pe locul 1 în US iTunes, iar în Europa a fost premiat cu două Discuri de Platină şi un Gold Awards. Parov Stelar a colaborat cu artişti ca Tony Bennett & Lady Gaga, Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Bryan Ferry şi Klingande.

Tot pe mainstage, la Neversea 2020, vor urca şi DJ-ii Tujamo, Nicky Romero şi ZHU. Scenele secundare vor găzdui şi ele artişti de top. DJ-ul Paul Kalkbrenner va mixa în premieră la malul Mării Negre. Cel mai mare succes al germanului, „Sky & Sand“, precum şi ultimul single, „No Goodbye“, vor încinge cu siguranţă atmosfera la festivalul Neversea 2020. La fel şi piesele de la Nina Kraviz, Jamie Jones, Netsky, Raresh, Borgore şi Dub FX.

