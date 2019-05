Prestaţia Madonnei din finala Eurovision 2019, catalogată drept „un dezastru“: diva s-a chinuit să cânte VIDEO

Prezenţa Madonnei pe scena din Tel Aviv în finala Eurovision 2019 a fost intens mediatizată şi nu e de mirare având în vedere că a însemnat un efort financiar uriaş: aproximativ 1,3 milioane de dolari.

În acelaşi timp, aşteptările de la Madonna au fost la cote înalte, însă realitatea a fost un pic (mai mult) diferită. Cântăreaţa a urcat pe scenă într-un decor ce imită bisericile istorice întâlnite la tot pasul în oraşele israeliene. Acompaniată de un cor şi o trupă de dansatori îmbrăcaţi în pelerine de călugări, Madonna a interpretat hit-ul „Like a Prayer“, lansat în urmă cu 30 de ani.

Reacţiile au fost însă usturătoare, telespectatorii fiind de părere că Madonna s-a chinuit să atingă notele înalte şi nici măcar corul nu a putut acoperi numeroasele momente în care a falsat. Sentimentul împărtăşit de mai mulţi a fost că prestaţia Madonnei a fost „un dezastru“.

Momentul Madonnei la 02.45.00

Unii chiar au afirmat că Madonna a fost depăşită din punct de vedere vocal de toţi cei 26 de concurenţi şi, dacă e să fim sinceri, mulţi nu au excelat.

Vedeta a mai cântat şi una dintre noile sale piese, „Future“, însă interpretarea a avut parte de efecte audio şi a sunat foarte... robotic.

„RIP cariera Madonnei“, „Atât de mulţi oameni şi-au început carierele la Eurovision, iar Madonna tocmai şi-a încheiat-o“, au fost doar câteva dintre comentariile ironice.

Excellent question, Twitter.

What the actual fuck is going on with #Madonna at #EUROVISION? pic.twitter.com/Ln9gOeYE40 — Iain (@amphibiain) 18 mai 2019

Madonna’s vocals looking for the right key #eurovision pic.twitter.com/4jyMSJrBzF — Sam Yung (@samjoeyung) 18 mai 2019

So many people started their career on Eurovision and Madonna just fucking ended hers 😂😂😂 #Eurovision #Madonna — S E A N (@m0dernguilt) 18 mai 2019

Totuşi, Madonna a reuşit să spele puţin ruşinea interpretării cu o declaraţie politică neaşteptată, lucru interzis de regulamentul Eurovision: a inclus în coregrafie o trimitere directă la conflictul israeliano-palestinian, făcând apel la pace. Dansatorii au purtat măşti de gaze, iar doi dintre ei, care s-au ţinut de mână, au avut pe spate câte un steag - unul israelian şi unul palestinian. O mişcare îndrăzneaţă, având în vedere că Israelul a plătit bani frumoşi pentru a o aduce pe scenă. De altfel, EBU, organizatorul Eurovision, a anunţat imediat că acest aspect nu a fost inclus în repetiţiile oficiale şi că el contravine regulamentului, care i-a fost adus la cunoştinţă artistei înainte de a semna contractul.

Aşadar, fanii s-au grăbit să sublinieze că un astfel de apel este mult mai important decât faptul că nu a reuşit să cânte ca pe vremuri. Înainte de a urca pe scenă, Madonna a stat de vorbă cu unul dintre prezentatorii evenimentului, care a rugat-o să transmită un mesaj global. Artista a profitat de ocazie pentru a face o nouă trimitere la controversele stârnite: „Uitaţi-vă la delegaţiile din toate ţările prezente în această seară aici. Muzica este cea care i-a adus pe aceşti oameni împreună. Hai să nu subestimăm puterea muzicii de a aduce oamenii împreună“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: