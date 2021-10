Paul Simon dezvăluie, în biografia audio care va fi lansată în noiembrie, un nou proiect muzical

Viaţa şi cariera lui sunt subiectul „Miracle and Wonder: Conversations With Paul Simon”, de Malcolm Gladwell şi Bruce Headlam, jurnalist New York Times. Audiobook-ul este programat să fie lansat de Pushkin Industries a lui Gladwell pe 16 noiembrie.

În biografia audio de cinci ore, Simon dezvăluie că lucrează la un nou material, proiect pe care l-a descris ca o creaţie extrem de personală aflată încă în lucru.

El a cântat puţin din „Seven Psalms” pentru „Miracle and Wonder”, potrivit lui Gladwekk, care a catalogat cele auzite ca fiind „minunate”. În afară de asta, autorul a refuzat să divulge detalii despre noua muzică a lui Paul Simon.

Într-un comunicat legat de audiobook, Simon a spus: „Pe parcursul carierei mele, trebuie să fi dat sute de interviuri despre diverse proiecte, dar discutând şi colaborând cu Malcolm pentru asta a fost plăcut în mod special”.

Gladwell şi Headlam au înregistrat mai mult de 30 de ore de interviuri în nouă sesiuni cu Paul Simon, inclusiv pe când muzicianul era în vacanţă în Hawaii şi în casa lui din Connecticut.

Pe lângă avanpremiera „Seven Psalms”, cartea audio cuprinde versiuni live din studio nelansate până acum şi înregistrări originale ale unora dintre cele mai cunoscute piese ale lui, precum „The Boxer”, „The Sound of Silence” şi „Graceland”.

Paul Simon vorbeşte despre muzica lui, despre copilăria în Queens, colaborările pe care le-a avut, inclusiv cu Art Garfunkel, şi despre versiunile pieselor lui lansate de alţi artişti. Apar în audiobook şi Sting, Herbie Hancock, Renee Fleming, Rosanne Cash, Aaron Lindsey şi Jeff Tweedy, care vorbesc despre ce înseamnă pentru ei muzica lui Paul Simon.

Paul Simon, recompensat cu 16 premii Grammy, a fost de două ori inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Este membru al Songwriters Hall of Fame, a primit însemnele Kennedy Center Honors şi premiul Gershwin din partea Library of Congress. Între altele, piesa lui „Mrs. Robinson”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Absolventul/ The Graduate” (1967), a fost clasată pe locul al şaselea în lista „100 Years, 100 Songs” a American Film Institute.