Moby va lansa la finalul lunii mai compilaţia „Reprise” şi un documentar

Albumul urmează să apară pe 28 mai 2021.

Împreună cu Budapest Art Orchestra, Moby prezintă o abordare inedită a celor mai importante melodii din catalogul său, oferind aranjamente muzicale noi pentru orchestră şi instrumente acustice.

Pe album vor fi prezenţi Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey şi Víkingur Ólafsson.

Luna aceasta, Moby a lansat single-ul „The Lonely Night”, colaborare cu Kris Kristofferson şi Mark Lanegan.

„Reprise” va conţine piese precum „Go”, „Extreme Ways”, „Natural Blues” şi „Why Does My Heart Feel So Bad?”.

Albumul nu este conceput ca proiect greatest hits, ci ca un mod prin care Moby doreşte să îşi adapteze cariera printr-un sound nou, a transmis Universal Music.

Ideea pentru această compilaţie a venit după ce Moby a fost invitat la Walt Disney Concert Hall pentru a susţine un concert împreună cu dirijorul Gustavo Dudamel şi Los Angeles Philharmonic.

Pe 28 mai, va fi lansat şi filmul biographic „Moby Doc”, regizat de Rob Bralver. Documentarul este narat chiar de Moby şi prezintă viaţa lui, de la trupele punk până la succesul solo, de la problemele de adicţie la viaţa vegană. Filmul cuprinde interviuri cu David Lynch şi David Bowie, dar şi înregistrări inedite de la concertele lui Moby.

Richard Melville Hall, născut pe 11 septembrie 1965, la New York, cunoscut sub numele de scenă Moby, este muzician, DJ, cantautor, scriitor şi fotograf, duce un stil de viaţă vegan şi apără drepturile animalelor. Albumele lansate până în prezent, între care „Everything Is Wrong” (1995), „Play” (1999) şi „Wait for me” (2009), au fost vândute în peste 20 de milioane copii pe plan mondial.