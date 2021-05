Eurovision 2021. Despre ce cântă Måneskin? Piesa câştigătoare, un manifest pentru preţuirea unicităţii VIDEO

Finala concursului european de muzică, care a ajuns la a 65-a ediţie, s-a desfăşurat la Rotterdam, cu 3.500 de spectatori, după ce anul trecut competiţia a fost anulată din cauza pandemiei.

Italia, cu piesa „Zitti e Buoni”, interpretată de grupul Måneskin, s-a instalat în fruntea clasamentului, care până atunci era dominat de Franţa şi Elveţia, după ce a primit peste 300 de voturi din partea publicului, cel mai mare punctaj obţinut de vreun participant în acest concurs.

Au urmat în ierarhie Franţa cu 499 de puncte şi Elveţia cu 432 de puncte. În top 10 au mai intrat Islanda (378), Ucraina (364), Finlanda (301), Malta (255), Lituania (220), Rusia (204) şi Grecia (170).

După ce în 2011 a revenit după o pauză de 14 ani, Italia câştigă cel mai prestigios concurs muzical după mai bine de 30 de ani, când Toto Cutugno câştiga în 1990 la Zagreb cu piesa "Insieme: 1992".

Cine sunt cei patru tineri teribili din Maneskin

Måneskin este o formaţie rock din Roma, formată din Damiano David (voce), Victoria De Angelis (chitară bas), Thomas Raggi (chitară electrică) şi Ethan Torchio (tobe).

„Vrem doar să spunem, întregii Europe, întregii lumi: rock 'n' roll-ul nu moare niciodată!”, a declarat Damiano David, solistul trupei Maneskin, după ce formaţia, din care fac parte trei băieţi şi o fată, a fost anunţată câştigătoare a competiţiei.

Cei patru au fost colegi în liceu şi şi-au format trupa în 2016, la Roma, iar în 2017 au ieşit pe locul al doilea la concursul „X Factor” din Italia. Numele formaţiei este un cuvânt în daneză şi înseamnă „lumina lunii”. A fost sugerat de basista Victoria De Angelis, care este pe jumătate daneză.

Trupa a câştigat cu aceeaşi piesă, „Zitti e Buoni”, şi festivalul de muzică San Remo 2021, care s-a desfăşurat la începutul lui martie.

Piesa, un manfest pentru unicitate

Intitulată "Zitti e buoni" (trad. "Taci şi păstrează tăcerea"), piesa rock este un manifest pentru o viaţă lipsită de prejudecăţi, un manifest pentru cei care vor să-şi trăiască viaţa preţuindu-şi unicitatea, indiferent de criticile celor din jur, scrie wiwibloggs.com. "Suntem nebuni, dar diferiţi de ei", este unul dintre versurile piesei.

În orice caz, câteva versuri ale piesei au fost schimbate, după câştigarea festivalului Sanremo, pentru ca piesa să se încadreze în standardele cerute de Eurovision Song Contest, care nu permite versuri cu limbaj licenţios şi discursuri politice.

De exemplu, versul “Non sa di che ca**o parla” (trad. "Ei nu ştiu despre ce dracului vorbesc"); (engl. "They don’t know what the f**k they’re talking about") a fost schimbat în “Non sa di che cosa parla” (trad. "Ei nu ştiu despre ce vorbesc").

Un alt vers care amintea de un gest superstiţios "Vi conviene toccarvi i coglioni” (engl. You’d better touch your nuts) (trad. Mai bine ţi-ai atinge boaşele), a fost transformat în “Vi conviene non fare più errori” (engl. You better not make any more mistakes), (trad. "Mai bine n-ai mai face alte greşeli").

"Din păcate, oamenii vorbesc

Vorbesc, dar habar n-au ce spun

Du-mă undeva unde să mă simt în largul meu

Aici nu mai pot să respir

Sunt nebun (ieşit din comun), dar diferit de ei

Şi tu eşti nebun, dar diferit de ei

Noi suntem nebuni, dar diferiţi de ei

Suntem diferiţi de ei", sunt alte versuri ale piesei câştigătoare.

„Pentru noi, publicul este cel mai important. Juraţii îşi pot spune părerea, dar asta nu reprezintă, desigur, gustul întregii populaţii. Deci faptul că atât de mulţi oameni ne-au votat contează cel mai mult, asta înseamnă că acei oameni vin la concertele noastre, ascultă muzica noastră şi acest lucru are mult mai multă valoare decât un juriu”, a declarat Victoria de Angelis, basistul trupei, după victoria trupei.