Dara lansează „Ruleta”, o piesă manifest, profundă şi vindecătoare VIDEO

Atunci când cuvintele parcă nu mai au putere, muzica uneşte suflete şi aşterne puţină linişte, iar solidaritatea şi compasiunea aduc speranţă.

„La vârsta de 5 ani, am simţit prima dată frica de război. Poate pentru că bunica mea mai povestea uneori rupturi de istorii despre cum a fost pentru ea, fetiţă de 6 ani, să treacă prin cel de-Al Doilea Război Mondial, sau poate pentru că am aflat prea devreme, la vârsta de 3 ani cum e să simţi că într-o noapte cineva intră peste familia ta si îţi distruge orice senzaţie de siguranţă. Copiii sunt nevinovaţi şi neputincioşi. Acum un an, am scris o piesă care este foarte personală şi urma să fie lansată pe 23 martie, ziua în care lansez albumul.

Ruleta era istoria despre trauma mea pe care nu am putut-o povesti în cuvinte mulţi ani. Acum, din păcate, a devenit istoria despre trauma unei întregi naţiuni, a copiilor unui popor. Niciun copil în lumea asta nu merită să vadă şi să simtă ceea ce simt copiii din Ucraina acum. Mă rog ca îngerii păzitori care m-au ocrotit pe mine în 1996 să îi ocrotească şi să le aducă liniştea şi pacea la ei acasă cât mai curând”, a declarat Dara.

„Ruleta” a fost compusă de Dara şi AlbWho, versuri Dara, producţie Vlad Măzărel. Piesa a fost lansată cu lyric video, filmat şi editat de Alexandru Mureşan.

În descrierea videoclipului, Dara a menţionat surse credibile către care cei care pot şi vor să dea o mână de ajutor să se îndrepte.

Dara este un artist şi compozitor cunoscut publicului din România, datorită unor piese în colaborare cu Carla’s Dreams, Antonia, INNA, Sasha Lopez.