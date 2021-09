Ştefan J. Doyle, tânărul adoptat de o familie din Irlanda care a impresionat la X Factor România: „De mic am dorit să aflu mai multe despre originile mele”

Ştefan s-a născut acum 31 de ani la Satu Mare, având în certificat numele Istvan Nagy. Când avea doar opt luni, a fost adoptat de o familie din Irlanda. Foarte pasionat de muzică, a urmat studii muzicale în Irlanda.

După ani de zile, a dorit să îşi cunoască părinţii biologici din ţara natală. Şi a reuşit prin intermediul unei pagini de Facebook - "The never forgotten children of România" – creată acum mai mulţi ani de Ileana Cunniffe Baiescu, o româncă stabilită la Gallway-în Irlanda, care a trecut şi ea printr-o situaţie asemănătoare. Ileana a fost mulţi ani în căutarea fraţilor daţi spre adopţie în străinătate în anii '90. Şi-a găsit una dintre surori în Anglia şi şi-a căutat vreme îndelungată celălalt frate, dat spre adopţie în vară anului 1990, la vârstă de 3 ani. Aşa a ajuns să lanseze în ianuarie 2015, pagină de pe Facebook, care este de fapt o platformă dedicată celor care vor să-şi cunoască rădăcinile. Ileana a rezolvat zeci de cazări, iar comunitatea platformei număra în prezent peste 130.000 de membri.

În vara acestui an, a venit pentru prima oară după 30 de ani în România, şi-a întâlnit părinţii biologici şi a impresionat în prima rundă a audiţiilor pentru X Factor România, calificându-se mai departe cu brio. Ştefan a primit patru de „DA” din partea juriului după ce a interpretat o superbă melodie la pian şi voce.

La ce vârstă ai ajuns în Irlanda?

Am ajuns prima oară în Irlanda când aveam opt luni, fiind adoptat din România.

Când ai aflat prima oară despre originile tale româneşti?

Am aflat despre originile mele încă de când eram mic. Şi încă de atunci am fost interesat să aflu mai multe despre ţara mea natală şi despre originile mele.

Ştefan, alături de mama sa adoptivă din Irlanda FOTO: arhiva personală

Cum ţi-ai găsit familia biologică şi când te-ai văzut prima oară cu părinţii biologici? Care au fost sentimentele?

Mi-am găsit părinţii biologici doar recent prin intermediul unei doamne care administrează o uimitoare pagină de Facebook – „The never forgotten children of Romania”. Acea doamnă m-a ajutat mult, împreună cu minunata mea logodnică Samanta. Când mi-am găsit părinţii biologici după atâţia ani a fost pur şi simplu copleşitor şi uimitor. Mi-am îndeplinit un mare vis. Relaţia cu părinţii mei biologici din România decurge foarte bine.

Încă nu am învăţat foarte multe cuvinte româneşti, însă cred că este o limbă foarte frumoasă şi vreau să învăţ mai mult.

Cum ai decis să te înscrii la X Factor România?

Cei de la X Factor România m-au contactat şi m-au întrebat dacă aş vrea să vin la audiţii. A fost o oportunitate fantastică şi am fost onorat să particip la audiţii. Sper să câştig acest concurs, pentru că am atâtea de mult de dat înapoi lumii. Îmi doresc să ajung să susţin concerte şi să îi duc în altă lume pe spectatori pe durata concertelor. Oamenii merită să fie fericiţi şi vreau să le aduc zâmbetele pe buze.

Dacă ar fi să descrii România într-o frază, care ar fi acea frază?

Pot să spun că România este o ţară incredibil de frumoasă, interesantă şi diversă. E o ţară ce trebuie vizitată de mulţi oameni de pe glob. România este una dintre cele mai impresionante ţări de pe planetă.

Care este cel mai mare vis al tău?

Cel mai mare vis pe care l-am avut şi îl voi avea este să arăt oamenilor din cât mai multe ţări ce pot să fac şi să folosesc acest talent pentru muzică pe care mi l-a dat Dumnezeu. Am avut mereu o mare pasiune pentru muzică şi cântat. Muzica este singura mea pasiune importantă.

