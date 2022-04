„Spioni de ocazie”, un documentar românesc ce spune povestea spionilor civili din cel de-al Doilea Război Mondial, în cinema din 29 aprilie VIDEO

Bazat pe fapte şi mărturii reale, filmul recreează povestea unor acţiuni de spionaj neobişnuite, care au marcat definitiv desfăşurarea Celui de-al Doilea Război Mondial: recrutarea unor tineri sionişti din Palestina, trimişi înapoi în ţările lor de origine din Europa de Est, inclusiv în România, pentru a obţine informaţii despre germani. Aceştia sunt spionii de ocazie.

Documentarul a avut premiera la TIFF 2021 şi a obţinut Menţiunea Specială a Juriului în cadrul Competiţiei Româneşti la Astra Film Festival Sibiu 2021.

În primăvara anului 1944, soarta multor piloţi aliaţi, îndeosebi americani, căzuţi în Europa de Est era necunoscută. Nu se ştia dacă au fost executaţi sau dacă au fost luaţi prizonieri. Pentru a da de urma prizonierilor şi a organiza o potenţială evadare era nevoie de o forţă operaţională în teren, de care British Intelligence nu dispunea. Biroul MI9 din Cairo a venit însă cu o propunere surprinzătoare - găsirea unor agenţi în rândul tinerilor sionişti care emigraseră din aceste ţări în Palestina, înainte de război. Mulţi tineri îşi doreau să se reîntoarcă în ţările lor de origine şi să lupte împotriva germanilor, însă Palestina se afla sub administrare britanică şi acest lucru nu era posibil decât dacă ar fi fost acceptaţi în armata britanică. Mossad, care se ocupa de extragerea evreilor din Europa, s-a ocupat de recrutarea lor, dându-le sarcini suplimentare. Spionii de ocazie s-au trezit prinşi între război, politică şi viaţa personală.

Din distribuţia filmului fac parte actorii Paul Ipate, Daniel Achim, Ioan Paraschiv, Mihai Niţă, George Bîrsan, alături de mulţi actori neprofesionişti. Printre cei care dau voce personajelor sunt Istvan Teglas, Ionuţ Grama sau Radu Bânzaru. Montajul îi aparţine Letiţiei Ştefănescu, imaginea lui Alex Gâlmeanu (foto) şi Mihai Tănase (video), sound design-ul lui Sebastian Zsemlye, iar muzica originală este compusă de Matei Stratan. Filmările au avut loc în România, Israel şi Slovacia.

„Comunităţile evreieşti nu uită, îşi păstrează amintirile şi le transmit peste generaţii. E ceva ce mă fascinează, în cultura noastră facem asta mai puţin. Povestea din film pleacă de la o secvenţă din primul meu film 'Aliyah DaDa', la care a trebuit să renunţ. Era o poveste de spionaj din anii de după război. Am urmat acest fir şi am descoperit o istorie puţin ştiută. Interesant este că acea secvenţă nu şi-a găsit loc nici în acest film. Am petrecut foarte mult timp pentru documentare şi pentru a da de urma poveştilor spionilor de ocazie. Istoriile lor personale trebuiau plasate în contextul global şi lipsa imaginilor de arhivă m-a condus şi de această dată către un artificiu de imagine. Am hotărât să spun poveştile lor cu suite de fotografii. Imaginea este alb-negru, dă o notă de autenticitate filmului, amestecând planul real cu cel ficţional. 'Spioni de ocazie' nu e doar filmul meu, e al unei întregi echipe de artişti incredibili care m-au ajutat să spun povestea în felul acesta”, declara Oana Giurgiu.

Oana Giurgiu a debutat în regie cu un documentar istoric de lung metraj, „Aliyah DaDa”, proiectat în premieră în 2015 la Astra Film Sibiu şi IFF Ierusalim, şi a câştigat Premiul pentru Cel mai bun Documentar Românesc la Premiile Gopo 2015. Oana Giurgiu este director executiv al Festivalului Internaţional de Film Transilvania şi a făcut parte din echipa de producţie a unora dintre cele mai importante filme româneşti din ultimii ani.

„Spioni de ocazie” a făcut parte din selecţia Festivalului Cine Fest Miskolc (Ungaria) 2021 şi a New Jersey Jewish Film Festival 2022.

Echipa filmului se va întâlni cu publicul la Bucureşti pe 26 aprilie (Cinema Elvira Popescu) şi 1 mai (Cinema Muzeul Ţăranului - Studio H. Bernea), Cluj-Napoca pe 28 aprilie (Cinema Victoria) şi 29 aprilie (Cinema Arta), Timişoara pe 4 mai (Faber) şi Constanţa pe 6 mai (Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin").