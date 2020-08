Prăbuşirea şi renaşterea Studiourilor Buftea. Cum arată acum platourile de filmare: „Efortul a fost uriaş, chiar s-a muncit 24 de ore din 24“

Am filmat la Buftea «Voyagers», pentru care am construit o întreagă navă spaţială în studiouri. E un film mare şi aveam nevoie ca echipa locală să fie pregătită să facă faţă provocărilor, aveam o mulţime de cascadorii şi secvenţe care au necesitat închiderea unor străzi, iar aici am avut acces la tot ce era nevoie graţie autorităţilor şi echipei locale. Echipa de aici, cu sinceritate, e mai bună decât multe echipe pe care le-am întâlnit în Statele Unite sau în multe alte locuri din lume.

Erica Lee, producător de film