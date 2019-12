Irina Margareta Nistor, despre filmul cu vloggeri „5Gang. Un altfel de Crăciun“: „A fost o surpriză totală“ VDEO

Invitată la Digi24, criticul de film Irina Margareta Nistor a vorbit despre succesul lungmetrajului „5Gang: Un altfel de Crăciun“, care a intrat în cinematografe pe 27 decembrie. Şi vloggerul Selly (Andrei Şelaru) a luat parte la discuţie, într-o intervenţie prin Skype, la postul de ştiri.

Lungmetrajul produs de Matei Dima (BRomania), în care protagonişti sunt membrii trupei 5Gang - vloggerii Selly, Pain, Gami, Dia şi Exploit, a depăşit şi un număr record de bilete vândute în avans, respectiv 10.000.

Astfel, Irina Margareta Nistor a avut numai cuvinte de laudă în ceea ce priveşte filmul cu vloggeri. „E o comedie foarte utilă, printre altele. Eu m-am dus (n.r – la avanpremieră) de drag, pentru că sunt foarte curioasă să văd tot se întâmplă în ţara asta în privinţa filmelor. Că toată lumea se mira că m-am dus să văd acest film. Ca niciodată, e fără precedent, proiecţia a avut loc în două săli, cele mai mari, din Băneasa, la distanţă de 30 de minute. M-am uitat în jurul meu şi am văzut atât de mare bucurie a copiilor, dar şi a câtorva adulţi care erau acolo, căci este foarte bine construit. Asta discutam şi cu regizorul, cu Bromania, că dialogurile sunt bune, noi foarte rar avem dialoghişti. Şi mai mult decât atât, filmul îi învaţă pe tineri să nu mai facă mofturi. Avem o fetiţă în film, un personaj, care e un fel de domnişoara Goe, iar tatăl ei este Micuţu’. N-am avut niciun moment de plictiseală. Mărturisesc că a fost o surpriză totală.“, a declarat Irina Margareta Nistor. Criticul de film a adăugat că „5Gang: Un altfel de Crăciun“ este un film de legătură „pentru toate generaţiile“ şi a apreciat că „nu are înjurături“. „Vloggingul e de mare succes în toată lumea, nu numai în România. Există un film similar făcut în 2015, în Italia, care se cheamă „Game Therapy“ şi e făcut tot de un vlogger. Recunosc că vloggerul cu pricina nu are la fel de mult şarm (râde). Printre vloggeri există şi actori, vorbim de Ana Radu, ceea ce este un plus, amestecul acesta este unul foarte bun, e gândit într-adevăr pentru toate generaţiile şi conţine subtilităţi de cinema foarte mult şi dacă vrei, este tot pe reţeta lui „Ho! Ho! Ho!“, care mergea după „Singur acasă“, numai că aici e mult mai modern. E o lume pe care o parte dintre noi o descoperim acum. Filmul funcţionează bine şi pentru legătura dintre generaţii, mătuşi, bunici, părinţi. Şi mai mult decât atât, nu are înjurături, ceea ce am apreciat“, a mai spus criticul de fim.





Selly, debut în lumea cinematografiei cu „5Gang: Un altfel de Crăciun“

Cunoscutul vlogger a vorbit, la rândul său, despre succesul lungmetrajului, într-o intervenţie pe Skype, la Digi24.

„Filmul este rezultatul dorinţei şi rezultatul pasiunii noastre care a fost întinsă pe nişte ani foarte buni. Eu, de exemplu, tocmai am împlinit şapte ani de când fac vlogging. Pasiunea mea pentru vlogging a pornit tot dintr-o dragoste pentru cinematografie, pentru filme, pentru televiziune. De când aveam 11 ani mi-am dorit să spun poveşti (…). Cu multă muncă, cu ajutorul unor oameni foarte talentaţi şi foarte creativi în jurul meu, aşa s-a întâmplat“, a declarat Selly,





Vorbind despre numărul record de bilete vândute în avans, Selly a declarat: „Este o mulţumire şi pentru noi faptul că am reuşit să aducem atât de mulţi tineri la cinema, mai ales că filmul are un mesaj social, un mesaj pozitiv pe lângă partea de comedie. Are, pe lângă asta, şi un mesaj legat de încălzirea globală. Am încercat cumva să facem un mix de mesaje drăguţe care, de Crăciun, ajung mai uşor la sufletul şi la mintea oamenilor. Este un film de Crăciun cu glume şi subtilităţi la care pot râde atât copiii, cât şi adulţii. Am vrut să fie pentru toată lumea. Toţi oamenii care au lucrat la filmul ăsta au rădăcini în online. Toată echipa vine din online“.

Selly a explicat şi care este mesajul filmului şi de ce ar merita vizionat: „Acest film este despre trupa noastră care ajunge într-un impas şi ajungem să ne certăm. Este un mesaj de unitate. Înţelegi, la final, cât de importantă este prietenia şi cât de importantă este familia.“