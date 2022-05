A fost lansat primul trailer pentru mult-aşteptatul film Avatar: The Way of Water VIDEO

Războinica Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) şi fostul puşcaş marin devenit Na'vi, Jake Sully (Sam Worthington), sunt acum părinţii mândri a patru copii în Pandora. „Ştiu un lucru”, îi spune Jake lui Neytiri în trailer. „Oriunde am merge, această familie este fortăreaţa noastră.” Odiseea vulcanică prezintă puterea brută dezlănţuită de vulcanii care erup, conform filmnow.ro.

În teaser poate fi observat şi pe copilul de 14 ani, pe care cuplul cu piele albastră l-a adoptat, Javier „Spider” Socorro – interpretat de Jack Champion

Mai mulţi membri ai distribuţiei, inclusiv Kate Winslet (Ronal) şi Sigourney Weaver într-un rol misterios, au fost antrenaţi să se scufunde timp de peste şase minute într--un rezervor de apă uriaş din Manhattan Beach, CA.

T Michelle Yeoh, Vin Diesel, Oona Chaplin, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco şi Jemaine Clement joacă, de asemenea, în The Way of Water.

Pelicula „Avatar: The Way of Water” va fi urmată de alte trei părţi din această sagă al cărei film original a obţinut încasări de aproximativ 2,8 miliarde de dolari de la lansarea sa în 2009.

Fiecare parte va fi un film independent de celelalte, cu intrigă proprie, însă cele patru părţi care vor urma producţiei iniţiale „Avatar” vor reprezenta, laolaltă, „o sagă epică de o anvergură şi mai mare”, a declarat producătorul Jon Landau.

Regizorul James Cameron a vorbit recent cu participanţii la CinemaCon din Noua Zeelandă, unde a fost filmată a doua parte din „Avatar” şi a promis progrese tehnologice spectaculoase comparativ cu primul film.