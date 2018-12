Virgil Ianţu, text dur despre România: „Ceauşescu s-a întors şi ne râde în faţă! Ţara nu mai este a noastră“

Virgil Ianţu, care la Revoluţie avea 18 ani şi era soldat, după cum a mărturisit într-un interviu pentru „Adevărul“ , s-a declarat extrem de mâhnit în pragul sărbătorilor pentru că „după 29 de ani de speranţă... corupţia ucide, la propriu şi zilnic“.

Prezentatorul TV a semnat un text pe Facebook în care critică dur clasa politică şi afirmă că dictatorul Ceauşescu s-a întors: „România trăieşte azi o minciună. Aşa credeam până ieri. Doar că am realizat că acesta este de fapt adevărul României de astăzi. Adevărul este că cei de ieri nu au dispărut niciodată, iar iluzia libertăţii ne-a păstrat o speranţă extrem de nocivă, a gândului că suntem în direcţia bună. Ignoranţa, combinată cu naivitate şi cu lipsa de educaţie, cultivate cu bună ştiinţă, au creat împreună fondul celor trăite de noi astăzi. Ceauşescu s-a întors! Are aerul unui învingător, ne râde în faţă, dar nu oricum, ci în hohote, îşi etalează puterea, abilitatea, nemernicia şi cinismul. Nomenclatura este şi ea prezentă prin aceiaşi oameni mici, care se cred mari şi care devin aşa din cauza ignoranţei noastre, care declară deschis ca ar folosi din nou mitraliera împotriva noastră, a celor care crâcnim“.

Ianţu a subliniat că este trist şi deloc mândru de cum arată România astăzi, fiind de părere că ea nu mai aparţine românilor cinstiţi, ci este a unor „nimeni cu funcţii şi cu putere“. Prezentatorul se arată lipsit de speranţă că lucrurile se vor schimba în bine: „Astăzi realizez că nu mai e nimic de făcut. Sună dur, pesimist, dar faceţi o analiză la rece. Cei mai răi dintre noi sunt consideraţi cei mai buni, iar cei mai buni sunt desconsideraţi şi umiliţi sau demult plecaţi. Simt că mâine, poimâine, oricare dintre noi ar putea fi exilat într-un penitenciar din Costa Rica pentru a le lua locul nedreptăţiţilor care merită să se întoarcă în ţara lor, care, mai nou, nu mai este a noastră. Este doar a lor, a acestor nimeni cu funcţii, cu putere, condamnaţi sau de condamnat. Să fii condamnat a devenit o virtute. E cool! Să fii onest... o slăbiciune“.

În încheiere, Virgil Ianţu cere iertare şi se declară vinovat că nu s-a străduit mai mult pentru o Românie mai bună: „Aşa arată ţara noastră la 29 de ani de la... de la ceea ce credeam şi speram noi. Am fost minţiţi şi, în tot acest timp, ne-am minţit pe noi înşine, lăsându-ne fermecaţi de speranţă, iar astăzi ni se spune verde în faţă: «Sunteţi nişte proşti, românilor, v-am făcut! Partidul e ţara, ţara e partidul!». Sunt trist şi ştiu că sunteţi mai mulţi ca mine. Suntem tot mai trişti cu fiecare an care trece. Asta dacă privim lucrurile cu ochii deschişi şi cu mintea limpede. Şi recunosc că mă simt vinovat. Vinovat că nu am făcut destul sau poate nimic, că am crezut în schimbarea de la sine sau poate că m-am bazat pe schimbarea venită de la ceilalţi. Am greşit. Am greşit enorm. Şi pentru toate astea, vă cer iertare, vouă celor cu care mă întâlnesc zilnic şi, mai ales, vouă, celor cu care nu m-am mai întâlnit de 29 de ani!“