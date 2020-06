Un cântăreţ american a murit de COVID-19. Avea 34 de ani FOTO

Cântăreţul american Chris Trousdale, în vârstă de 34 de ani, s-a infectat cu coronavirus, iar din cauza complicaţiilor medicale survenite în urma infecţiei cu virusul, artistul a murit, scrie TMZ.

Nu se ştie dacă artistul suferea de vreo altă boală.

„Mă doare că trebuie să vă spun faptul că un vechi prieten, Chris Trousdale, pe care îl ştiu din primele mele zile în industria muzicală, a murit din cauza complicaţiilor survenite pe fondul Covid-19. Chris avea o personalitate exploziv de fermecătoare, cu un talent nelimitat. Împreună am fost doi dintre cei cinci membri ai formaţiei Dream Street. Cele mai profunde condoleanţe se îndreaptă către mama lui, despre care ştiu că l-a preţuit foarte mult. RIP, Chris. Nu voi uita niciodată zâmbetul tău“, a scris Jesse, fost coleg din trupa Dream Street.

Chris Trousdale FOTO wireimage





În anul 1999 se fonda trupa Dream Street, de Louis Bladonieri şi Brian Lukow. Pe lângă aceştia, Greg Raposo, Matt Ballinger şi Frankie Galasso au făcut parte din echipă. Între timp, trupa s-a destrămat în anul 2002, după un conflinct în instanţă între părinţii artiştilor şi managerii formaţiei. În urma acestui conflict contractele au fost desfiinţate, managerii fiind acuzaţi de părinţii artiştilor, care nu aveau 18 ani atunci, că sunt expuşi consumului de alcool, petreceri cu femei şi pornografie.

Trousdale şi-a continuat cariera solo, începând să joace şi în diverse filme sau seriale. A făcut parte din distribuţiile pentru producţii Disney, precum „Shake It Up“ şi „Days of Our Lives“.