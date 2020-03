Trupa Genesis se reuneşte, dar starea de sănătate a lui Phil Collins e precară. Solistul va cânta în scaun cu rotile

Muzicienii Tony Banks, Phil Collins şi Mike Rutherford, toţi în vârstă de 69 de ani, au confirmat reunirea grupului Genesis, care va susţine un turneu în Marea Britanie şi Irlanda în toamna acestui an

După ce în 2019 a concertat în scaun cu rotile şi chiar a avut parte de un mic accident, căzând pe scenă, la ultima sa apariţie, Phill era de nerecunoscut, deplasându-se cu ajutorul unui baston.

În plus, artistul suferă de diabet de tip 2 şi este surd la urechea stângă după zeci de ani în care a cântat pe lângă boxe cu mega-decibeli. Mai mult, leziunile nervoase suferite în timpul unei operaţii i-au provocat paralizia unui muşchi la picior, care face dificilă ridicarea în picioare, cu atât mai mult mersul.

În plus, leziunile grave la spate şi gât au necesitat o operaţie chirurgicală la coloana vertebrală, care şi-a lăsat amprenta asupra corpului artistului care şi-a anunţat retragerea în 2011.

Toate acestea au condus la marea uimire a fanilor săptămâna trecută, când Collins şi-a anunţat intenţia de a participa la un turneu din nou, în această toamnă, cu Genesis, trupa de rock progresiv care i-a adus faima la începutul anilor ‘70.

Deşi în prezent nu poate efectua decât câteva apăsări blânde pe cimbal şi îşi va lăsa fiul, în vârstă de 18 ani, Nicholas, pe care chiar el l-a instruit, Collins va pune în scenă hituri precum „Follow You“, „Follow Me“, „Turn It On Again“, în timp ce va fi aşezat într-un scaun cu rotile.

Despre operaţia „care i-a distrus spatele“, Phil Collins a vorbit într-un interviu pentru Rolling Stone: „Într-o dimineaţă m-am trezit şi nu îmi mai puteam mişca piciorul drept. Am făcut un RMN şi am descoperit că spatele şi şoldurile îmi erau devastate. Medicii au fost nevoiţi să umble la nervul sciatic şi să-mi distrugă spatele pentru a putea îndepărta problema“.

Începând cu anul 2000, când şi-a pierdut auzul la urechea stângă, Phil Collins s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate. În 2007, artistul nu a mai putut cânta la tobe în timpul turneului de reuniune a trupei Genesis, după ce şi-a dislocat o vertebră care i-a provocat leziuni grave la nervii mâinilor. De asemenea, Collins a fost alcoolic mai mulţi ani, până în 2012.

Phil a revenit pe scenă după o pauză de zece ani cu un turneu european, urmând să susţină concerte în Germania şi Franţa. Discutând despre decizia de a se întoarce, a declarat: „M-am gândit să mă retrag în tăcere. Dar mulţumită fanilor, familiei şi sprijinului oferit de nişte artişti extraordinari mi-am redescoperit pasiunea pentru muzică. Este timpul să o iau de la capăt şi sunt extrem de entuziasmat, simt că este cel mai bun lucru“.

Cariera unei legende

Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul „Face Value“, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar, pentru cel mai bun cântec, „You'll Be in My Heart“, din animaţia „Tarzan“ (1999), iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume.

Phil Collins a făcut parte, printre altele, din figuraţia filmului trupei The Beatles „A Hard Day's Night“ (1964), a apărut într-un episod al serialului de televiziune „Miami Vice“ şi a fost protagonistul dramei romantice „Buster“ (1988), regizată de David Green. Şi-a împrumutat vocea şi unor personaje animate, în „Balto“ (1995) şi „Cartea Junglei 2“ (2003). În anii 1999, 2000 şi 2006, Phil Collins a revenit alături de Genesis. Starul britanic a fost căsătorit de trei ori şi are cinci copii.

În 1999, Phil Collins a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2010 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în calitate de toboşar al grupului Genesis.