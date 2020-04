Test de cultură generală: Despre gangsteri şi alţi demoni

1. Cine a regizat filmul „Naşul“, despre viaţa fictivă a familiei mafiote Corleone?

a. Marlon Brando.

b. Francis Ford Coppola.

c. Martin Scorsese.



2. Care dintre următoarele planete e mai aproape de Soare?

a. Neptun.

b. Saturn.

c. Jupiter.



3. Cine a compus muzica pentru opera „Aida“?

a. Giacomo Puccini.

b. Giuseppe Verdi.

c. Gioachino Rossini.



4. Conform învăţămintelor islamice, ce înger i-a dictat lui Mahomed Coranul?

a. Rafail.

b. Mihail.

c. Gavril.



5. Care dintre următoarele opere a fost scrisă de Gabriel García Márquez?

a. „Mătuşa Julia şi condeierul“.

b. „Despre dragoste şi alţi demoni“.

c. „Moartea lui Artemio Cruz“.



6. Ce stat antic a condus Nabucodonosor al II-lea?

a. Imperiul Hitit.

b. Imperiul Akkadian.

c. Imperiul Babilonian.



7. Ce sport a practicat Laura Badea?

a. Judo.

b. Atletism.

c. Scrimă.



8. Cine a descoperit legea care arată că toate gazele conţin, în volume egale, acelaşi număr de molecule?

a. Amadeo Avogadro.

b. Dimitri Mendeleev.

c. Daniel Bernoulli.



9. În ce penitenciar, azi muzeu, a fost închis Al Capone?

a. Alcatraz.

b. Sing Sing.

c. Folsom.



10. Boala care, în secolul XIV, a ucis o treime din populaţia Europei este cunoscută sub numele de:

a. Moartea neagră.

b. Gripa spaniolă.

c. Febra galbenă.



11. Ce gangster a fost supranumit „Regele drogurilor“?

a. El Chapo.

b. Pablo Escobar.

c. Carlo Gambino.



12. Ce organ al corpului produce insulină?

a. Pancreasul.

b. Rinichii.

c. Ficatul.



13. În ce ţară s-a născut Adolf Hitler?

a. Germania.

b. Austria.

c. Franţa.



14. În mitologia egipteană, Osiris este:

a. Zeul Lunii.

b. Zeul Nilului.

c. Zeul vieţii şi al morţii.



15. Melodia „Occasional Demons“ este cântată de:

a. Jethro Tull.

b. Michael Jackson.

c. James Morrison.



16. Ce râu trece prin Arad?

a. Râul Crişul Repede.

b. Râul Mureş.

c. Râul Someşul Mic.



17. Unde a studiat Bill Gates, fondatorul Microsoft?

a. Universitatea Harvard.

b. Universitatea Oxford.

c. Universitatea Cambridge.



18. Ce înseamnă curechi?

a. Dovleac.

b. Ciuperci.

c. Varză.



19. Romanul „Demonii“ este scris de:

a. Feodor Dostoievski.

b. Lev Tolstoi.

c. Aleksandr Puşkin.



20. Ce ţară este denumită „Africa în miniature“ pentru că are toate formele de relief ale continentului din care face parte?

a. Namibia.

b. Kenya.

c. Camerun.



21. William Shakespeare a fost fiul lui John Shakespeare, un negustor de:

a. Mănuşi.

b. Bumbac.

c. Mătase.



22. „Unitate în diversitate“ este motto-ul:

a. Uniunii Europene.

b. Statelor Unite ale Americii.

c. Organizaţiei Naţiunilor Unite.



23. Ce unitate de măsură poartă numele inventatorului Nikola Tesla?

a. A inducţiei magnetice.

b. A fluxului magnetic.

c. A sarcinii electrice.



24. Care a fost motivul morţii lui Dante Alighieri?

a. Otrăvire.

b. Malarie.

c. Înec.



25. Care este cel mai lung os al omului?

a. Coloana.

b. Tibia.

c. Femurul piciorului.



26. Între ce ani a fost Ştefan cel Mare domnitorul Moldovei?

a. 1457-1504.

b. 1455-1457.

c. 1552-1561.



27. Ce grupare celebră de gangsteri are ca semn distinctiv lipsa unei bucăţi din degetul mic, oferită liderului ca semn de apreciere?

a. Yakuza japoneză.

b. Cosa Nostra.

c. Jardinii.







Răspunsurile corecte

1. b. Francis Ford Coppola.

2. c. Jupiter.

3. b. Giuseppe Verdi.

4. c. Gavril.

5. b. „Despre dragoste şi alţi demoni“.

6. c. Imperiul Babilonian.

7. c. Scrimă.

8. a. Amadeo Avogadro.

9. a. Alcatraz.

10. a. Moartea neagră.

11. b. Pablo Escobar.

12. a. Pancreasul.

13. b. Austria.

14. c. Zeul vieţii şi al morţii.

15. a. Jethro Tull.

16. b. Râul Mureş.

17. a. Universitatea Harvard.

18. c. Varză.

19. a. Feodor Dostoievski.

20. c. Camerun.

21. a. Mănuşi.

22. a. Uniunii Europene.

23. a. A inducţiei magnetice.

24. b. Malarie.

25. c. Femurul piciorului.

26. a. 1457-1504.

27. a. Yakuza japoneză.