Spovedania Andreeei Raicu despre poza nud, care a creat vâlvă pe Internet: „Nu i-am spus mamei că pozez goală”

Invitată la „Teo Show”, Andreea Raicu a explicat cum a reuşit să treacă dincolo de orice inhibiţii şi să pozeze nud la 43 de ani. „Am postat poza asta şi mi-am asumat. Nu m-am gândit că va avea un astfel de impact. În timpul pandemiei, în care am stat în casă, împreună cu Alex Gâlmeanu şi o prietenă, am decis să fac un shooting, pentru a rămâne cu o amintire. Nu m-am gândit nici o clipă că o să postez ceva. Nu a fost confortabil să pozez aşa, nu sunt obişnuită cu astfel de fotografii. O prietenă mi-a zis să pun fotografia pe Instagram, aşa mi-a venit ideea. A fost o ieşire din zona de confort. Nu înţeleg de ce trebuie să dau explicaţii pentru asta. Mamei mele nici nu i-am spus că pozez goală. Nu am avut curajul, probabil că a văzut acum în ziare”, a declarat Andreea Raicu, prezentă în emisiunea de la Kanal D.