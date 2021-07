FOTO „Regina nudităţii“, ultima femeie din viaţa lui Freddie Mercury: „Au împărţit patul în numeroase ocazii“

„It's A Hard Life“ este unul dintre cele mai excentrice videoclipuri ale trupei Queen, dar piesa esta una dintre cele mai frumoase compoziţii ale lui Freddie Mercury, crede Brian May, chitaristul formaţiei.

În clip, e o secvenţă în care Freddie cântă versul „Two lovers together, to love and live forever in each other’s hearts/Doi iubiţi împreună, să iubim şi să trăim veşnic în inimile celuilalt“ şi se uită pasional spre femeia voluptuoasă şi plină de farmec aflată la balconul de deasupra lui. Aceasta este actriţa austriacă Barbara Valentin, care a avut o relaţie „sălbatică“ de doi ani, cu Freddie Mercury, la München.

Sătul de agitaţia din Londra, starul britanic a locuit între 1983 şi 1985 la Munchen, unde avea mai multă libertate. Chiar şi-a cumpărat un apartament aici, împreună cu noua sa prietenă, Barbara.

Citeşte aici cum a decurs relaţia tumultuoasă dintre cei doi şi vezi o galerie foto cu Barbara Valentin.