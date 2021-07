Prinţul Charles a dezvăluit care sunt melodiile sale preferate, lista sa de cântece pentru dans. Când le aude, nu poate sta locului

Alteţa Sa Regală a intrat în acest joc cu un scop nobil, într-o emisiune radio dedicată spitalelor, îngrijitorilor şi voluntarilor. Lista de 13 cântece care ”îl fac să danseze”.

Prinţul de Wales în vârstă de 72 de ani a selectat inclusiv celebra melodie La Vie En Rose a lui Edith Piaf, dar şi Barbra Streisand, Don’t rain on my parade.

Charles a spus şi că hit-ul din 1978 Givin’ Up, Givin’ In pe care i l-au interpretat cei de la The Three Degrees cu ocazia aniversării celor 30 de ani îl face ”să simtă impulsul brusc de a se ridica şi de a dansa.” Lista aleasă de prinţ a fost redată la radio în 180 de unităţi spitaliceşti.

Citeşte mai departe aici...