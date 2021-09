Pentru cine a scris Freddie Mercury piesa „Love of My Life“: „Cel mai scump şi preţios heruvim al meu, te iubesc şi-mi lipseşti nebuneşte“

Săptămânal, canalul oficial Queen Youtube aduce în prim-plan un nou videoclip remarcabil din istoria formaţiei pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a trupei. Una dintre piese a avut un succes extraordinar, pe care niciunul dintre membrii grupului, nici măcar Mercury, cel care a scris-o, nu l-a bănuit.

Este vorba despre „Love Of My Life” de pe legendarul album „A Night At The Opera‟, din 1975, pe care a fost inclusă şi melodia „Bohemian Rhapsody‟. Ambele au fost scrise de Freddie Mercury. Nu a fost lansat niciodată ca single, dar a devenit populară datorită concertelor trupei Queen.

Piesa a cucerit publicul după ce Brian May a transformat-o într-o baladă pentru chitară. Nimeni n-a putut prezice popularitatea uluitoare a melodiei în America de Sud la începutul anilor 1980, unde mulţimi de peste 100.000 de oameni au cântat melodia împreună cu Freddie în timp ce Brian îl acompania la chitară.

Citeşte aici de cine s-a îndrăgostit Freddie Mercury atât de tare, încât a compus acest hit.