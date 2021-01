Oana Ioniţă & Florin Budnaru: „Pandemia ne-a prins într-o casă nouă“

Oana Ioniţă are astăzi familia la care a visat dintotdeauna.

Au trecut anii, copiii lor, Isabel (10) şi Maxim (6), au crescut frumos, iar când i-am regăsit ne-am întâlnit, deja, cu nişte părinţi cu responsabilităţi... mari. Chiar dacă prilejul a fost umbrit, oarecum, de nesiguranţa vremurilor în care trăim şi de nostalgia lui Florin pentru lumea teatrului, familia de care pandemia îl ţine departe, am întâlnit nişte oameni optimişti, aşa cum trebuie să fim cu toţii la început de an nou. Un an în care Oana şi Florin au intrat şi cu o realizare de care sunt foarte mândri: casa visurilor lor.

Când ne-am văzut ultima oară, tu, Oana, erai încă în echipa Cârcotaşilor şi proaspătă mămică a lui Maxim. Ce s-a schimbat în viaţa ta şi a lui Florin în toţi aceşti ani? Oana Ioniţă: Florin este în continuare la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian, doar că pandemia l-a ţinut şi îl ţine departe de scenă. În rest, foarte multe lucruri s-au schimbat. Ni s-a schimbat viaţa radical cu cei doi copii ai noştri. Am devenit mai părinţi decât eram înainte. Parcă înainte aveam mai mult timp să mă ocup de mine. Iar eu, deşi m-am retras din televiziune, cred că filmez mai des decât filmam înainte, pentru că sunt invitată la diverse posturi TV cu şcoala mea de dans, Dance Planet. Am reuşit să creez un alt mediu în care să mă dezvolt şi să ridic nişte nume foarte mari la nivelul baletului. E vorba despre balerini care au reuşit să obţină burse în străinătate: la Monaco, la Teatrul Balşoi, la Kiev.

