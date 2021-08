Micutzu acuză mass-media că a  „confecţionat“ ştiri. Reacţia comediantului: „Am fost provocat“ VIDEO

Comediantul Micutzu explică de la ce-a pornit conflictul de duminică noaptea de pe Calea Victoriei: „Nu a fost ceva provocat de mine, ci am fost provocat. Asta e pentru toate televiziunile care abia aşteptau să aibă o ştire, deşi se întâmplă multe lucruri în lume destul de grave”.

„Eu ştiu că sunt persoană publică şi era subiect de ştiri, dar să confecţionezi ştiri nu mi se pare normal. Am citit că eu am devastat terase prin Centrul Vechi sau eu care am bătut patru oameni sau eu care am aruncat cu o sticlă către un copil sau eu care, în general, am fost un agresor. Din contră, noi am fost agresaţi”, adaugă el.





„Deştept din partea mea ar fi fost să trec mai departe şi să nu mă întorc, dar am cedat”, completează, de asemenea, acesta.

Comediantul Micutzu, pe numele său Cosmin Nedelcu, a fost implicat duminică noapte într-un scandal din Capitală. Acesta a declarat că nişte persoane s-au luat de iubita lui şi de prietenul care îi însoţea