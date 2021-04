Matthew McConaughey: confesiunile de la 50 de ani: “La 15 ani am fost şantajat pentru a întreţine relaţii intime!''

Anul pandemic a fost anul sincerităţii totale pentru Matt, cel în care şi-a lan­sat autobiografia Green­lights, plină de dezvăluiri surprinzătoare. Momen­tul ales a fost perfect, cu atât mai mult cu cât a trecut pragul a cinci decenii, împlinind anul trecut 51 de ani. Iar tipul ăsta chiar are ce povesti: o viaţă din care fiecare şi-ar dori cel puţin o părticică - şi nu mă refer aici doar la o parte de faimă, bani sau succes. Matt a parcurs o lungă călătorie. Însă are o amu­zantă poveste cu tâlc despre asta. Una înce­pută cu gândul că e cel mai bun, că e făcut să câştige. O povestioară care i-a dat încredere în el de mic, pentru că aşa a ales mama lui.

„Timp de 43 de ani am fost Little Mr. Texas până n-am mai fost“, spune actorul de 51 de ani. „Aveam 8 ani pe-atunci, tot ce ştiu e că m-am dus la Bandera, Texas, m-am urcat pe cal şi am răspuns la câteva întrebări despre mama. Apoi am câştigat trofeul Little Mr. Texas, asta e tot ce-mi amintesc. Dar acum doi ani am răscolit prin pozele mele vechi, am dat peste o fotografie şi dintr-odată ceva mi-a atras atenţia. Am pus lupa pe placa de pe trofeu şi scria Locul 2. Abia atunci am descoperit adevărul şi întrebarea este: Aş mai fi acum aici, cu viaţa pe care o am, dacă aş fi fost crescut crezând că sunt pe locul doi?

