Mariah Carey, dorită de fostul său. Ce spune Nick Cannon despre relaţia lor

Mariah şi Nick s-au întâlnit iniţial la Teen Choice Awards în 2005. La acea vreme, Mariah se bucura de succesul albumului ei The Emancipation of Mimi , iar Nick lucra la emisiunea lui MTV Wild 'N Out . În autobiografia ei, The Meaning of Mariah Carey, artista a scris că a auzit că Nick spunea „lucruri frumoase” despre ea.

„Cu un zâmbet strălucitor autentic şi o flacără în ochi, el a răspuns: „Dacă îmi dai o şansă, voi dovedi că totul este adevărat”.

