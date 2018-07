Mădălin Ionescu, revoltat după ce s-ar fi intoxicat cu un pepene: „Autorităţile trebuie să investigheze de urgenţă. Producătorii sunt inconştienţi!“

Mădălin Ionescu a povestit, sâmbătă, într-o postare pe Instagram, că s-a confruntat cu vărsături întreaga zi, după ce a consumat jumătate de felie de pepene şi două bucăţi de brânză, fiind convins însă că fructul este vinovat de starea sa.

„Sunt praf! De cinci ore zac! Vărsături non-stop! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziţionat din piaţa. Este incredibil! Am ajuns sa mâncam pepeni cu aromă de pepene! Ce bagă producătorii în ei? Este a doua oară când păţesc aşa ceva. Prima dată am crezut că este o întâmplare. Culmea, vânzătorii au fost diferiţi, dar simptomele sunt aceleaşi. Acum îmi este, însă, mult mai rău. Nu am mâncat nici măcar o felie întreagă. Autorităţile trebuie să investigheze urgent «compoziţia» acestor pepeni mari, dar foarte periculoşi pentru sănătatea noastră. Producătorii acestor lubeniţe sunt inconştienţi! Îşi riscă libertatea pentru o brumă de bani. Pepenii erau uriaşi şi provin din Ialomiţa. Asta mi-a spus vânzătoarea, pe care o voi căuta după ce îmi voi reveni. Vreau să mă duc cu acest pepene la «control». Astăzi am mâncat doar pepene şi două bucăţi de brânza – tot din piaţa. O voi analiza şi pe aceea, deşi persoana de la care am cumpărat brânza e de încredere, achiziţionez de ani de zile brânza de la ea!“, a scris Mădălin Ionescu.

Fostul prezentator al emisiunii „Wowbiz“ a spus că şi soţia sa, Cristina Şişcanu, s-a simţit rău după ce a gustat pepenele. Cei doi au făcut chiar şi un Live pe Facebook în cadrul emisiunii lor online pentru a oferi amănunte.

„Eu doar am gustat, mama a gustat…Eu mi-am revenit a doua zi, întrucât am mâncat mai puţin cantitativ decât tine din pepenele acela. La mine s-a manifestat un pic mai blând, dar am avut şi eu parte de vărsături (...). Mulţumesc lui Dumnezeu că în ultima clipă am renunţat să îi dau Petrei (n.r.- fetiţa lor) pepene, ea e foarte amatoare de pepene roşu, deşi doamna doctor pediatru ne-a zis că până la trei ani să o ferim de pepene, tocmai din acest motiv. Întrucât există posibilitatea să fie injectaţi cu tot felul de substanţe nocive, e bine să îi ţinem departe pe cei mici de pepenii roşii“, a spus Cristina Şişcaru.

La câteva zile, Ionescu a intrat în direct la România TV şi a oferit mai multe detalii despre starea sa: „Sunt în a treia zi de la eveniment şi singurul produs pe care se pare că stomacul meu îl agreează ar fi orezul. Nu am crezut că de la consumarea unui pepene poţi să ajungi printr-un şir nesfârşit de chinuri. Am mâncat jumătate de felie. La 40 de minute după, eram într-o vizită la nişte prieteni şi am simţit că încep să am probleme. M-am împrietenit cu toaleta prietenilor şi am decis să plec. Am condus maşina vomitând. Aveam o sacoşă cu un produs, am scos produsul şi am condus vomitând. Mi-era ruşine să mă opresc pe drum şi să mă vadă oamenii în postura respectivă. Eu sunt bine, dar mi-au scris oameni că au trecut prin stări şi mai grave, au stat zile întregi pe perfuzii la spital. Am auzit că au fost cazuri de deces în rândul copiilor.“