Imagini de poveste de la nunta Cleopatrei. Tortul a fost o inimă imensă, dansul mirilor, de vis, iar Pavel Stratan, un socru fericit

Cleopatra Stratan (18 ani) şi Edward Sanda (23 de ani) şi-au primit cei aproximativ 100 de invitaţi la Lagoo Snagov, un centru de evenimente din judeţul Ilfov. Au fost familiile, rude, prieteni apropiaţi, dar şi colegi de breaslă de-ai mirilor, printre care i-am recunoscut pe Randi şi pe fratele său, pe Doiniţa Oancea, Codruţa Sanfira, Stoica Mario (producător muzical), Anastasia Sandu, solistă şi fostă concurentă la "The Four" care, de altfel, a şi prins buchetul miresei.

Dansul mirilor, pe melodia lui Calum Scott

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda au ales o melodie extrem de romantică pentru dansul mirilor: "You are the reason" ("Tu eşti motivul"), semnată Calum Scott. Au fost tandri unul cu celălalt în timpul dansului şi parcă pluteau pe ring. Cei din jurul lor îi filmau cu lacrimi în ochi.