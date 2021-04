Gabi Luncă, povestea unei vieţi pline de tristeţi: i-a murit o fiică şi s-a luptat cu cancerul

Gabi Luncă şi-a dorit enorm să devină mămică, ba chiar îi promisese lui Dumnezeu că se va pocăi, dacă va rămâne însărcinată, însă ce a urmat este de-a dreptul cutremurător. Prima ei fiică a murit la numai două luni de la naştere, fiind diagnosticată cu encefalită: ”Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, a povestit artista despre primul necaz care i-a adus multă suferinţă. Artista a făcut însă multe dezvăluiri în cartea sa, ”Povestea vieţii noastre”.

A avut mari probleme cu Ilicitul (Fiscul de acum), care vâna artiştii ce nu-şi declarau veniturile din cântări: ”În anii ’80, un salariu era de 1.700 de lei, iar nouă ne venise factura la telefon cam 8.000 de lei. Cei de la Ilicit ne-au bătut la uşă, căci li s-a părut ciudat, însă fetele noastre au reuşit să-i fenteze pe inspectori”, şi-a mai amintit Gabi, care nu era mândră de toate faptele ei, dar a fost nevoită să înveţe arta supravieţuirii.

Gabi Luncă: „Citostaticele au fost insuportabile pentru mine“

Nu mulţi ştiu că marea artistă Gabi Luncă avea câţiva dinţi îmbrăcaţi în aurul obţinut din monedele cu care era plătită la sindrofii. Ea şi soţul ei, Ion Onoriu, erau pe val, în anii ’60-’70, fiind invitaţi la sute de nunţi şi de botezuri. Artista a mai avut o cumpănă în 2009, când a fost diagnosticată cu cancer la sân. A plâns, s-a speriat, însă cu multă rugăciune şi speranţă, a reuşit să treacă şi prin acest episod. “Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, mărturisea artista.