FOTO Actriţa Ecaterina Ladin: „Munca asupra Dalidei nu s-a terminat. Muncesc continuu ca să fie bună şi adevărată“

Despre cum a apărut pasiunea pentru teatru, Ecaterina Ladin a povestit într-un interviu pentru Click! pentru femei: „Nu am ales acest lucru. Casa în care am crescut se afla în curtea Teatrului ,«Luceafărul» din Chişinău, iar toată copilăria mi-am petrecut-o acolo. Deci nu am avut prea multe jucării, în schimb am avut recuzita spectacolelor. Acelea erau jucăriile mele. Orice aş fi făcut în viaţa asta ar fi fost legat de teatru: că era scenografie, regie sau altceva, oricum avea să fie teatru. Că am ajuns actriţă, aici cred că Dumnezeu a lucrat un pic şi a trimis harul asupra mea.“

Ea a continuat: „Dacă rămâneam în Chişinău, nu cred că destinul meu ar fi fost altul, tot în teatru eram, dar mai făceam ceva pe lângă. Cinematografia nefiind foarte dezvoltată la noi în Chişinău, nu cred că făceam film, dar făceam altceva, fiind familia mea acolo şi având afaceri. Cred că mă băgam şi eu în vreo afacere“.

Întrebată ce ce rol au jucat părinţii în educaţia ei şi ce calităţi consideră că a moştenit de la ei, „Dalida“ a răspuns: „Sunt absolut tot ce înseamnă părinţii mei. Fiind cea mai mică, am fost alintata familiei. Alintată însemnând toată dragostea şi toată răbdarea de pe lume. Nu eram eu, adică Ecaterina Ladin, dacă aveam alţi părinţi. Tata fiind muzician, tenor, îşi dorea ca eu să fiu pe scenă, mama îşi dorea să devin învăţătoare. Cine ştie, poate o să predau vreodată actorie (râde). Deocamdată, i-am împlinit visul tatei. Mi s-au oferit de toate, de la cursuri de dans, de pian, până la cursuri de engleză, în condiţiile în care financiar nu stăteam foarte bine. Au făcut tot posibilul ca să nu-mi lipsească nimic. Am moştenit toate calităţile părinţilor mei: bunătatea, generozitatea, dragostea pentru copii, puterea de muncă şi, mai ales de la tata – încăpăţânarea.

Ecaterina Ladin FOTO PRO TV

„Dalida“ i-a adus notorietatea

Despre cum a ajuns ajuns să joace în serialul ,,Las Fierbinţi“, Ecaterina Ladin a povesit: „Am dat un casting. Nu ştiu dacă a fost cea mai bună probă din viaţa mea, dar Dragoş Buliga mă văzuse în nişte spectacole şi cred că acolo am fost mai bună. Prima zi de filmare nici nu o ţin minte. Emoţiile erau mai mari decât bucuria“.

Cât priveşte rolul Dalidei, actriţa îţi aminteşte: „Nu ştiu dacă există actor care să se împrietenească uşor sau repede cu vreun personaj. E ceva ce trebuie să creezi, să dai naştere. Unora le reuşeşte mai repede, altora mai greu, în acest caz sunt şi eu. Acest rol poate abia acum e ceea ce trebuie să fie, pentru că nu mai sunt emoţiile de la început şi pot să lucrez la el lucid, nu instinctiv. Cel mai greu a fost primul sezon, neavând feedbackul publicului. Putea să-mi spună oricine că e OK, Dragoş, colegii, mie nu-mi plăcea sau nu aveam încredere. Când a apărut pe post şi am văzut că place, abia atunci m-am mai liniştit, dar munca asupra Dalidei nu s-a terminat. Muncesc continuu ca să fie bună şi adevărată“.

Ecaterina Ladin a vorbit şi despre perioada în care a stat în izolare într-o casă din Fierbinţi, alături de soţul şi copilul lor: „A fost cea mai frumoasă perioadă din ultimii ani. Niciodată nu am avut posibilitatea să stăm atâta timp împreună. Să luăm micul dejun toţi trei, acest lucru fiind imposibil în perioada filmărilor. Eu ies din casă la ora şase, când copilul încă doarme. Am stat cu familia mea în tihnă, fără grabă, fără agitaţie. Am dormit, am citit, am râs, am gătit. Am lucrat foarte mult în grădină, altă îndeletnicire plăcută. Acum văd roadele şi sunt foarte mândră. Am învăţat să mă bucur de ce am acum şi să apreciez lucrurile importante: răsăritul, apusul, boarea de vânt într-o zi călduroasă, paharul rece de apă, sănătatea, familia şi oamenii dragi“.

Ecaterina Ladin a dezvăluit şi că oamenii care o recunosc pe stradă o întreabă cel mai des „Unde e domn primar?“, „Ce mai face Robi?“, rar despre însăşi Dalida, personajul pe care îl interpretează. „Mă mai întreabă dacă filmăm chiar în Fierbinţi şi de unde au atâtea idei scenariştii“, a mai spus ea.

De asemenea, „Dalida“ a mărturisit râzând şi care sunt replicile ei preferate: „Da, domn primar!“, „Imediat, domn primar!“, „Ce s-a întâmplat, domn primar?“.