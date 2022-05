Cristina Şişcanu a fost jefuită de menajeră: „Am simţit-o că e alunecoasă”

Vedeta a spus că doamna respectivă nu i-a inspirat niciodată încredere, mai ales că fusese la nişte prieteni de-ai ei, care nu au plăcut-o.

„Aveam o doamnă, nu o mai am. Aveam o doamnă care ne ajuta la curăţenie, venea de două ori pe săptămână. Am observat că nu e prea ok din punct de vedere al caracterului. Chiar nişte prieteni au încercat-o mai întâi, soţul prieteniei nu a agreat-o, am luat-o noi, dar am fost mereu cu inima strânsă, am simţit-o că e alunecoasă. S-a mai întâmplat un episod, nu mi-a inspirat niciodată încredere.

Dacă o întrebam unde e un anumit obiect, îmi spunea "Aoleu, nu am luat eu nimic". Dar nu o acuzam de nimic, doar o întrebam, ca şi cum l-aş fi întrebat pe soţul meu. Tot timpul se justifica", a început Cristina Şişcanu povestea.