Bianca Brad: „Era un secret apăsător”. Mărturisiri impresionante despre lupta ei cu cea mai cruntă boală, pe care a ascuns-o lumii şase ani

Bianca Brad a luptat şi a ieşit învingătoare (Foto: OK!).

Dintotdeauna a fost un om cu o energie pozitivă. Şi nimic n-a trădat, în aceşti ani în care s-a ascuns de toţi, că suferea cumplit, temându-se că nu-şi va vedea fiul crescând.



Cum ai aflat că ai cancer?

În primul rând, a fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome...