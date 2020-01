Andreea Raicu a supravieţuit unei depresii crunte. Acum e fericită: „Îmi place cine sunt“

Ani de-a rândul, ne-a zâmbit frumos de pe coperta tuturor revistelor glossy de la noi şi la braţul unora dintre cei mai râvniţi burlaci români. O invidiam cu toţii pentru succesul ei profesional şi personal, însă totul s-a dovedit a fi doar o aparenţă. Fosta vedetă TV traversa, de fapt, cea mai dificilă perioadă din viaţa ei, despre care a vorbit abia ani mai târziu, după ce începuse deja vindecarea. Despre viaţa de după depresie şi desconsiderare mi-a vorbit la 42 de ani. La fel de asumat şi deschis ca despre împlinirea simţită în prezent şi proiectele pe care le are în derulare.

Anumite proiecte de-ale tale pornesc de la traume personale. Cât de greu ţi-a fost să-ţi recunoşti public greşelile, să vorbeşti despre momentele cele mai dificile din viaţă?

Am fost întrebată acest lucru şi când am avut primul discurs TED, drumul spre împlinire. Greu nu mi-a fost când am păşit pe scenă şi am vorbit despre demonii mei, depresia mea, ci când le-am conştientizat şi admis, când mi le-am însuşit şi am decis să fac ceva în privinţa asta. Să vorbesc despre toate aceste lucruri nu mi-e greu, dimpotrivă. Mai ales că ştiu cât de puţin se vorbeşte despre depresie şi cât de mulţi oameni suferă în tăcere. Dacă vocea mea ajută chiar şi un singur om, eu sunt fericită.