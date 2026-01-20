Kim Jong Un demite public un vicepremier, după ce l-a comparat cu „o capră”. Atac dur la oficialii „incompetenți”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis brusc un vicepremier și a lansat atacuri la adresa oficialilor de rang înalt, într-o rară mustrare publică. Vicepremierul Yang Sung Ho a fost destituit „pe loc”, Kim acuzându-l de incompetență și iresponsabilitate.

Potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA), vicepremierul Yang Sung Ho a fost demis pe loc, Kim acuzându-l de incompetență și iresponsabilitate.

„Vă rog, tovarășe vicepremier, demisionați singur când puteți face acest lucru înainte de a fi prea târziu”, ar fi declarat liderul nord-coreean, potrivit presei de stat, citată de France 24.

Coreea de Nord, aflată sub sancțiuni internaționale severe din cauza programelor sale nucleare și balistice, se confruntă cu o criză economică profundă și cu penurii cronice de alimente.

Deși Kim Jong Un îi critică frecvent pe funcționarii considerați leneși sau ineficienți, o demitere publică de acest tip este extrem de rară.

Luni, la inaugurarea unui complex de mașini industriale din provincia Hamgyong, liderul de la Phenian a criticat cadrele care „s-au obișnuit cu defetismul, iresponsabilitatea și pasivitatea”. Despre Yang Sung Ho, Kim a spus că este „nepotrivit să i se încredințeze sarcini grele”, comparând numirea sa cu „a lega o căruță de o capră”, subliniind că „un bou trage o căruță, nu o capră”.

Kim a cerut o accelerare a modernizării economiei și depășirea „înapoierii seculare”, pentru a asigura viitorul statului nord-coreean. Imagini difuzate de presa oficială îl arată pe lider cu o expresie facială severă, adresându-se muncitorilor prezenți la eveniment.

Noul complex industrial face parte dintr-o zonă strategică de producție care asigură aproximativ 16% din producția totală de mașini a țării, potrivit experților sud-coreeni.

Analiștii consideră că umilirea publică a vicepremierului are rolul de a transmite un mesaj de avertisment elitei politice, în contextul în care Phenianul se pregătește pentru primul congres al partidului de guvernământ din ultimii cinci ani, unde politica economică și planificarea militară vor fi prioritare.