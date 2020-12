Adina Alberts s-a infectat cu COVID-19 în timpul campaniei de testare. Ce tratament a urmat medicul

Adina Alberts a mărturisit pe o reţea de socializare că s-a infectat cu SARS-CoV-2, în urma campaniei de testare COVID-19 pe care a derulat-o în mai multe oraşe din ţară.

Medicul susţine că a făcut o formă uşoară şi asta pentru că şi-ar fi pregătit organismul luni de zile pentru o posibilă întâlnire cu SARS-CoV2.

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfăşurat-o câteva săptămâni, am contractat şi eu “mult temutul” coronavirus nou. Pentru mine, infecţia cu SARS-CoV 2 a fost ca o răceală obişnuită. N-am tuşit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul şi ochii, am strănutat de sute de ori, am răguşit puţin şi mi-am pierdut preţ de vreo 5-6 zile, parţial gustul şi total mirosul.

Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, şi simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tuşit deloc! Acum mă simt total refăcută şi vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai uşoare “răceli” pe care le-am avut vreodată.

Adina Alberts a vorbit şi despre regimul pe care l-a urmat pentru a-şi pregăti organismul în această perioadă.

„NU VREAU SĂ SPUN NIMIC. Doar descriu experienţa mea. Poate vă ajută.

Este adevărat că mi-am pregătit organismul luni de zile pentru o posibilă întâlnire cu Sars-Cov2, cu:

Vitamina C alcalină, cure de câte 2 săptămâni, apoi pauză 2 săptămâni.

Vitamina D, cure lunare alternative.

Resveratrol/ Echinaceea/ Propolis/Quercetină, Coenzima Q, pe rând, câte 2,3 săptămâni fiecare...

*

În timpul „răcelii” am luat:

Azitromicină 500 mg, 1cp / zi, 5 zile (pentru a preveni suprainfecţia bacteriană care apare, de regulă, pe fondul scăderii imunităţii date de infecţia virală);

Tamiflu 1 cp/zi;

Aspenter, 1 cp / zi;

Paracetamol şi Nurofen, le-am alternat, 1 pastilă la 6 ore, câte 2 pastile pe zi din fiecare;

Vitamina C şi D;

Omeran 20 mg, 1 cp pe zi;

Probiotice;

Stodal; Sirop de muguri de pin şi propolis;

Ceai de cimbrişor; Extract de muguri de coacăz negru;

Sinupret", a scris Adina Alberts.