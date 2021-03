Actorul Armie Hammer a fost exclus din distribuţia filmului „Billion Dollar Spy“ în urma acuzaţiilor de agresiune sexuală

Hammer nu va mai face parte din proiectul thrillerului "Billion Dollar Spy". El urma să joace alături de Mads Mikkelsen în drama regizată de Amma Asante.







Reprezentanţii lui Asante şi Walden Media, compania din spatele filmului, nu au comentat informaţia.





"Billion Dollar Spy" rămăsese ultimul proiect în care era implicat Hammer, toate celelalte studiouri care lucrau cu actorul, înainte de acuzaţii, au renunţat oficial la parteneriat.





Proiectele în care Hammer va apărea pe ecran au încheiat deja producţia, înainte de apariţia acuzaţiilor.





Actorul american Armie Hammer, cunoscut pentru filme precum "Network" şi "Call Me By Your Name", a fost învinuit de viol, faptă din 2017, de o femeie din Los Angeles. Hammer, 34 de ani, a negat acuzaţiile. Avocatul lui a spus că sunt "scandaloase" şi că Hammer "salută oportunitatea de a stabili un record".





Poliţia din Los Angeles a declarat că Hammer este suspect de agresiune sexuală într-o anchetă deschisă pe 3 februarie.





Acuzaţiile au fost făcute publice prima dată în ianuarie, pe un cont anonim de Instagram, "House of Effie", care a început să publice capturi de mesaje din conversaţiile pe care Hammer le-a avut cu o altă femeie, descriind mesaje tulburătoare, de la fetişuri sexuale la canibalism şi la fantezii de viol.