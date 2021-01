A murit actriţa Tanya Roberts, una dintre fetele Bond. Starul „s-a prăbuşit după ce şi-a plimbat câinii“

Actriţa americană Tanya Roberts, cunoscută în special pentru rolul de „fată Bond" în „A View to a Kill", dar şi pentru interpretarea personajului Midge Pinciotti în sitcom-ul „That '70s Show", a murit la vârsta de 65 de ani, relatează Hollywood Reporter, Deadline şi EFE.



Actriţa ar fi leşinat pe stradă în Ajunul Crăciunului, în timp ce se întorcea acasă după ce îşi scosese câinii la plimbare, potrivit reprezentantului său, Mike Pingel. Ea a fost conectată la un ventilator după ce a fost internată, dar nu şi-a mai revenit. Potrivit TMZ, Roberts nu ar fi fost bolnavă în zilele de dinaintea morţii.



Cauza morţii lui Roberts nu a fost deocamdată dezvăluită, deşi ar fi fost exclusă o legătură cu noul coronavirus, notează EFE.



Pe numele său real Victoria Leigh Blum, actriţa s-a născut la New York în 1955. Ea şi-a început cariera ca fotomodel şi a apărut în reclame de televiziune înainte de a debuta în film, în 1975, în pelicula horror "Forced Entry", scrie Agerpres.



Cel mai notabil rol al lui Roberts a fost în lungmetrajul din 1985 "A View to a Kill". În acest film, în care Roger Moore a dat viaţă pentru ultima oară agentului 007, Roberts a interpretat-o pe Stacey Sutton, o geoloagă americană care devine ţinta răufăcătorului Max Zorin, interpretat de Christopher Walken.



Tanya Roberts a jucat şi în al cincilea sezon al serialului "Charlie's Angels" (1976-1981), unde a interpretat rolul Julie Rogers, un personaj care a înlocuit-o pe Tiffany Welles (Shelley Hack).



Cariera lui Roberts include şi alte filme, precum "The Beastmaster" (1982) sau „Sheena" (1984).



Ultimul său rol proeminent a fost în serialul „That '70s Show" (1998-2004).