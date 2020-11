Unii absolvenţi de Medicină care au picat rezidenţiatul cer să fie şi ei admişi. „Ar fi trebuit să fie o medie mai scăzută“

”Ar fi trebuit să fie o medie mai scăzută”, sunt de părere 776 de absolvenţii medicinişti care au piccat la limită examenul de rezidenţiat, scrie Digi24. Tinerii fac acum demersuri pentru a fi declaraţi şi ei admişi.





Valentin Moţăţeanu este cel care a iniţiat petiţia, întrucât el este primul sub linie. "Am luat 558 de puncte. Am avut iniţial 561, dar după recorectare mi-au scăzut 3 puncte.(...) Ar fi păcat să se oprească la 559 puncte. Care este diferenţa dintre cel cu 559 de puncte şi cel 558. Adică, ar trebui să fie o medie mai scăzută pentru că aşa este corect şi normal. 500 este o notă de promovare", afirmă Valentin, absolvent de Medicină la Craiova.

"Am dat examenul de rezidenţiat, am obţinut 556 de puncte, iar fără trei puncte nu am reuşit să devin medic rezident. Pentru că gradul de promovabilitate a fost de 60% nu de 50%", spune Aurora Floarea este absolventă a Universităţii Ovidius din Constanţa. La specializarea unde a susţinut ea examen – medic de familie - au rămas 130 de locuri neocupate.

Punctajul minim pe care trebuie să îl ia absolvenţii de medicină trebuie să fie de 60% din nota maximă obţinută. Ei cer în petiţia lor şi să se revină la procentul de 50%, aşa cum era acum zece ani.

Aproape 12.000 de absolvenţi au susţinut examenul anul acesta. Au fost peste 9100 de locuri, din care vor fi repartizate aproape 8.600.