De asemenea, în ultimul an, acestea şi-au dovedit eficacitatea mai mult ca niciodată, ajutând deopotrivă Universitatea şi studenţii săi să facă trecerea spre mediul online cu tot ceea ce ţinea de activitatea sa (de la proceduri administrative la cursuri).

Universitatea Româno-Americană (URA) a implementat şi utilizat soluţii Microsoft, prin intermediul unui acord oficial de colaborare, încă din anul 2007, sub egida programului “Education Alliance” (de la acea vreme), iar pe 30 ianuarie 2008 a fost inaugurat primul Microsoft Innovation Center din România, centru care a coordonat toate activităţile comune ale URA şi Microsoft.

Decanul Facultăţii de Informatică Managerială a Universităţii Româno-Americane, conf.univ.dr. Alexandru Tăbuşcă a spus: “Implementarea soluţiilor Microsoft a adus întotdeauna un avantaj competitiv major atât pentru activitatea URA, ca instituţie, cât mai ales pentru toţi studenţii săi care au beneficiat de avantajele programelor educaţionale ale Microsoft. Cu atât mai mult în acest an, începând încă din februarie 2020, URA a avut nevoie de soluţii informatice complexe, performante şi stabile, în vederea translatării tuturor activităţilor didactice în mediul online. Bazându-ne pe un efort susţinut de numai 10 zile, beneficiind şi de experienţa anterioară extensivă a utilizării soluţiilor Microsoft pentru o multitudine de domenii (partajare, lucru colaborativ, conturi academice online, formulare online etc.), URA a reuşit să treacă toate activităţile didactice, evenimentele extra-curriculare şi majoritatea elementelor de interacţiune dintre profesori şi studenţi, EXCLUSIV în platforma Microsoft Teams. Acest lucru a adus un beneficiu imens, datorat faptului că toate activităţile sunt grupate în cadrul aceleiaşi platforme, fiind mai uşor de gestionat centralizat, de securizat şi actualizat. În plus, această implementare a adus şi avantajul de a nu supra-satura utilizatorii (atât profesori şi personal administrativ, cât şi studenţi) cu necesitatea de a învăţa detalii pentru o mulţime de platforme diverse”.

În prezent, instituţia foloseşte platforma Teams, alături de aplicaţiile conexe din cadrul suitei Microsoft 365, semestrul I din anul academic 2020-2021 desfăşurându-se până acum online, în condiţii foarte bune.

Reprezentanţii Universităţii spun că tehnologia Microsoft, în special la nivel de asigurare a securităţii, i-a ajutat în mod decisiv în tranziţia de succes spre livrarea de conţinut educaţional (aproape) exclusiv online.

Actualul set de aplicaţii folosite pentru desfăşurarea tuturor activităţilor educaţionale şi administrative în mediul online a fost implementat, la nivelul Universităţii, în primăvara acestui an (februarie-martie 2020), fiind permanent monitorizat şi actualizat.

Gradul de adopţie a acestor soluţii este de 100%, deoarece, conform regulamentelor, toate activităţile didactice, de tutoriat şi consiliere, cele extra-curriculare şi cele de evaluare se desfăşoară doar în acest fel, spune Alexandru Tăbuşcă.

Instituţia de învăţământ superior va continua să utilizeze soluţiile Microsoft chiar şi după ce studenţii se vor întoarce în amfiteatre, interactivitatea în mediul online fiind benefică, în unele cazuri, au mai spus reprezentanţii acesteia.

“Pentru viitor, vizăm o integrare şi mai profundă a tuturor procedurilor administrative în aceeaşi schemă de aplicaţii (cereri, aprobări, programări pentru diverse activităţi ce necesită interacţiune directă, alocare/status resurse în orice moment etc.). Chiar şi după ce situaţia medicală actuală va lua sfârşit şi nu vom mai activa exclusiv online din raţiuni externe obligatorii, URA va menţine cea mai mare parte a elementelor de organizare şi desfăşurare a diverselor activităţi (şi) în mod online, bazându-ne tot pe soluţiile Microsoft. Luând partea pozitivă a situaţiei curente, s-a demonstrat (ba chiar în mod rapid şi decisiv) ca foarte multe lucruri pot avea o abordare mai bună, mai uşoară şi mai comodă, în special pentru tineri, pe baza interactivităţii în mediul online. Dacă am colaborat cu succes cu Microsoft în domeniul educaţional deja timp de 13 ani, cu siguranţă vom continua să extindem şi să ne bazăm pe soluţiile lor şi în continuare”, precizează Alexandru Tăbuşcă.