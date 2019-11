Revoltă într-o şcoală, după ce un profesor condamnat penal pentru violenţă este lăsat să se întoarcă la catedră

S-a lăsat cu proteste în faţa şcolii din comuna Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud. Câteva zeci de elevi şi părinţi au ieşit în stradă revoltaţi de întoarcerea la catedră a profesorului de sport Vasile Maternik, condamnat laînchisoare cu suspendarea pedepsei pentru agresarea a doi elevi în martie 2017. În timp ce părinţii nu-şi pot imagina cum o persoană atât de violentă mai are voie să se prezinte în faţa elevilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean transmite că are mâinile legate deoarece sentinţa judecătorească nu-i interzice dascălului violent să se întoarcă în şcoală.





În acelaşi timp, statutul cadrelor didactice este „extraordinar de permisiv”. Asta deşi profesorul mai are un alt dosar pe rol, în care este acuzat de agresarea altor doi elevi. În ciuda protestului, căile legale de interzicere a dreptului de a fi la catedră sunt puţine, având în vedere că bărbatul este titular pe postul didactic, iar legislaţia în domeniu ori este neclară, ori lipseşte cu desăvârşire. „Deşi a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă şi a prestat muncă în folosul comunităţii, instanţa nu i-a interzis să se întoarcă la catedră şi noi nu putem lua alte măsuri. Am recomandat conducerii şcolii să nu-l primească la muncă până în momentul în care nu are medicina muncii făcută, ceea ce implică şi un consult psihologic”, a declarat Camelia Tabără, inspectorul şcolar general al judeţului Bistriţa-Năsăud, pentru Mediafax. Inspectoarea a mai explicat că problema este una complicată dacă ne uităm în legislaţie, statutul cadrului didactic fiind, conform acesteia, „extraordinar de permisiv”.







Singura soluţie pentru interzicerea dreptului de a fi la catedră în cazul lui Vasile Maternik pare să fie cea a unui aviz psihologic negativ. „În acest control, o probă obligatorie este cea psihologică – psihologul, dacă ştie istoricul pacientului, poate recomanda investigaţii mai aprofundate. Acesta poate ajunge să-i dea aviz negativ, iar cu un astfel de aviz de medicină a muncă nu intră la catedră. Există, încă, pârghii legale ca prezenţa lui la catedră să fie refuzată”, a explicat Daniela Vişoianu, preşedinta Coaliţiei pentru Educaţie.





Cum pot fi destituiţi dascălii agresivi





În luna iulie, Parlamentul României a adoptat o lege prin care toţi angajaţii care lucrează direct cu copii, precum profesori, medici pediatri, actori la teatrele de copii, sunt obligaţi să prezinte la locul de muncă un certificat de integritate comportamentală prin care să certifice că nu sunt agresori sexuali. Acesta este, însă, singurul act legislativ pe baza căruia un profesor titular poate fi dat afară dacă este găsit vinovat de o instanţă de judecată. „Probabil, dacă era mai înţelept legiutorul, putea completa legea din această vară inclusiv cu infracţiuni de violenţă din şcoală, astfel încât ele să fie înregistrare în cazier şi să producă o suspendare temporară sau definitivă a dreptului de a fi la catedră”, a declarat Daniela Vişoianu, adăugând că desfacerea contractului individual de muncă al unui profesor în România este un proces aproape imposibil.





Neclarităţile legislative şi hibele care pot duce la situaţii precum cea prezentă sunt acuzate şi de liderii sindicali. „Legea Educaţiei ar trebui să stabilească foarte clar ce demersuri poate face conducerea şcolii într-un asemenea caz şi ce păţeşte un cadru didactic care a săvârşit o faptă penală în şcoală. Nu am văzut sentinţe de desfacere a contractului de muncă al vreunui dascăl. Este un cerc vicios, care întreţine neregulile”, a declarat Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.





Situaţia testelor psihologice pentru cadrele didactice





Chiar dacă testul psihologic poate reprezenta singura cale de blocare a revenirii profesorului de sport bătăuş la catedră, acestea sunt şi ele afectate, la rândul lor, de o serie de probleme încă nerezolvate de legislaţie. „Testele psihologice sunt formale, pentru că nu sunt prea mulţi specialişti care să facă testări serioase. Se întâmplă de multe ori ca profesori să ajungă să fie testaţi şi mai serios, de către psihiatri şi li se recomandă să-şi continue activitatea didactică, sub tratament”, a mai precizat Hăncescu.





Propuneri pentru îmbunătăţirea formei acutale există. De exemplu, având în vedere costurile mari ale unor teste psihologice anual realizate în mod temeinic, o posibilă concepere a lor ar fi ca un mecanism de filtrare la intrare. „Testul psihologic ar trebui să fie făcut la intrarea în formarea iniţială pentru profesie şi apoi poate fi repetat la definitivat şi titularizare”, a mai spus preşedinta Coaliţiei pentru Educaţie.





În Dâmboviţa, un profesor ar fi abuzat sexual o elevă





În acest timp, joi, o elevă de 16 ani s-a plâns părinţilor că un profesor al Şcolii Brezoaele a încercat s-o sărute. În aceeaşi zi, tatăl fetei a sesizat Poliţia, iar Parchetul Răcari a preluat cazul, făcându-se cercetări pentru stabilirea exactă a faptelor. Cu toate că poliţiştii nu au precizat identitatea ori funcţia acuzatului, potrivit unor surse, acesta ar fi profesor de sport.