Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, se gândeşte să introducă segregarea în şcolile româneşti. Reacţia unui medic psihiatru

„Noi acum îi avem pe cei cu dificultăţi de învăţare, să îi numim aşa generic, împărţiţi în două categorii. Pe unii îi trimitem în şcolile speciale, iar alţii sunt în şcolile normale, integraţi în clasele normale. Acolo, din păcate, într-o foarte mică măsură reuşim să asigurăm profesori de sprijin pentru copiii integraţi în clasele normale şi atunci creăm dificultăţi la profesori. Şi mă gândeam dacă nu am putea să îi împărţim mai mulţi într-un loc şi să punem profesori de sprijin acolo. Adică aş vrea: ca şi lor, celor integraţi în şcolile de masă, să le putem asigura profesori de sprijin”, a declarat Andronescu, potrivit sursei citate.

Pe de altă parte, Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România a explicat că elevii cu nevoi speciale se adaptează mai bine şi au performanţe şcolare mai bune atunci când sunt expuşi diversităţii.

Medic: „S-a trezit o doamnă să facă ţarc pentru copiii cu nevoi deosebite”

„Doamnă ministru, nu de ”clase speciale” e nevoie, decât poate cel mult pentru unii dintre colegii dumneavoastră de partid, absolvenţi ai limbii române la seral şi cu indulgenţă. E nevoie de programe de reabilitare şi reinserţie socială a celor cu varii provocări, fie că vorbim de motricitate, fie că vorbim de psiho-dezvoltare. Ne râd şi curcile, doamnă ministru, până şi boşimanii din Kalahari, până şi berberii se scarpină în barbă şi-şi zic băi băiete, am auzit de-o ţară prin fundul Europei, prima pe dreapta, unde s-a trezit o doamnă să facă ţarc pentru copiii cu nevoi deosebite, unde să le aducă baci deosebiţi, să-i plimbe ca oile de colo dincolo”, a punctat specialistul.

Caz revoltător la o grădiniţă din Capitală

La sfârşitul săptămânii trecute, o fetiţă de doar 5 ani care suferă de autism a fost ascunsă de educatoarea sa pentru ca la inspecţie să „iasă bine”, iar unui părinte al cărui copil suferă de ADHD i s-a spus să-şi ia handicapatul şi să plece acasă. „Dascăli care în loc să îi înveţe pe copii iubirea... le predau ura şi batjocura”, reclamă părinţii.

S-a întâmplat la Grădiniţa 42 din sectorul 1 al Capitalei, miercurea trecută, în timpul unei inspecţii pe care directoarea unităţii şi educatoarea au pregătit-o intens pentru ca totul să iasă bine. Totul a ieşit însă la lumină după ce mătuşa copilei a postat povestea pe pagina ei de Facebook.

„Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil-problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA (tuburări de spectru autist - n.r.), are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa”, a scris mătuşa fetiţei.

Val de anchete după sesizarea părinţilor

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în acest caz. „Analizăm speţa sub aspectul săvârşirii unei posibile fapte de discriminare, cu privire la accesul la educaţie în condiţii egale, şi la o posibilă încălcare a demnităţii umane a copiilor mutaţi din grupă pe perioada inspecţiei pe criteriu de dizabilitate”, a precizat Csaba Asztalos, preşedintele CNCD.

Şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va ancheta acest caz. „Inspectoratul Şcolar s-a autosesizat dat fiind că vorbim despre o încălcare gravă a Legii Educaţiei. Nu este niciun motiv plauzibil pentru care directoarea şi educatoarea să o fi ascuns pe fetiţă. Din contră, orice cadru didactic care integrează copiii cu dizabilităţi este văzut foarte bine de inspectori”, a declarat Marian Banu, reprezentantul Inspectoratului Şcolar din Bucureşti. Potrivit acestuia, instituţia pe care o reprezintă va cere grădiniţei să constituie o comisie la nivelul unităţii de învăţământ care va analiza situaţia, iar apoi aceasta va trimite rezultatele către Inspectoratul Şcolar. Dacă autoritatea nu va fi lămurită de raport, aceasta va declanşa propria anchetă.