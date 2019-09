Greşeli în manualul de Ştiinţe ale Naturii pentru clasa a IV-a:  Anotimpurile ar fi formate din cauza depărtării Pământului de Soare şi a mişcării de revoluţie

Manualul de Ştiinţe ale Naturii pentru clasa a IV-a al Editurii Aramis, aprobat de Ministerul Educaţiei şi scris de autorii Dumitra Radu şi Mihaela-Ada Radu, îi învaţă pe elevi că mişcarea Pământului în jurul Soarelui determină formarea anotimpurilor. În sprijinul acestor informaţii vin mai multe imagini, atrage atenţia Edupedu.ro.

Acesta este pasajul din manual, pagina 12:

„Pământul face o rotaţie completă şi în jurul Soarelui în 365 de zile şi 6 ore, adică un an. Mişcarea Pământului în jurul Soarelui se desfăşoară pe o orbită ovală, ceea ce face ca, în unele perioade ale anului, Pământul să fie mai aproape de Soare (vara), iar în alte perioade să fie mai departe (iarna). În perioadele de trecere între iarnă şi vară şi între vară şi iarnă se formează celelalte anotimpuri (primăvara, respectiv toamna).

În zona în care se află ţara noastră, vremea suferă modificări în funcţie de fiecare anotimp. Astfel, iarna temperaturile sunt foarte scăzute deoarece Pământul, fiind la o distanţă mai mare de Soare, nu mai poate primi căldură suficientă. Precipitaţiile se transformă în ninsoare, bate vânt rece, iar zilele sunt mai scurte decât nopţile. Primăvara, vremea începe să se încălzească treptat, zilele încep să se mărească, iar nopţile să se micşoreze. Zăpada din timpul iernii se topeşte. Cad ploi dese. Vara este cel mai cald anotimp. Razele Soarelui încălzesc cu putere Pământul. Zilele devin mai lungi decât nopţile. Rareori cad ploi, care sunt scurte şi calde. În anotimpul toamna, vremea începe să se răcească treptat. Zilele devin din ce în ce mai scurte, iar nopţile se lungesc. Bate vântul şi cad ploi reci.”

Însă, în realitate, informaţiile sunt false, „Apropierea sau depărtarea Pământului de Soare nu are niciun efect asupra cantităţii de lumină sau căldură pe care o primeşte Pământul”, atrage atenţia astronomul de la Observatorul Astronomic Bucureşti, Adrian Şonka. În fapt, „înclinarea axei Pământului este cea care duce la formarea anotimpurilor. Dacă nu ar fi fost această înclinare la 23,45 grade am fi avut doar două anotimpuri. Anotimpurile se formează în funcţie de unghiul în care lumina şi căldura Soarelui ajung pe suprafaţa terestră. Apropierea sau depărtarea Pământului de Soare nu are niciun efect asupra cantităţii de lumină sau căldură pe care o primeşte Pământul“, a specificat specialistul.

În fotografia dinaintea acestei explicaţii din manual se poate observa chiar contrariul celor spuse în text şi în explicaţia alăturată ilustraţiei, anume că atunci când Pământul este la cea mai mică depărtare de Soare, în emisfera nordică (deci şi în România) este iarnă, nu vară. Aşa că ipoteza autorilor este contrazisă de ilustraţia pusă în acelaşi manual. Ilustraţia este identică cu cea de pe Wikipedia.

Situaţia se repetă, dar fără prea multe explicaţii, şi în manualul al doilea de Ştiinţe ale Naturii pentru clasa a IV-a, al aceleiaşi edituri, pentru care autori sunt Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihailescu. De această dată la pagina 52, la lecţia despre Mişcările Pământului scrie următoarele:

„Mişcarea Pământului în jurul Soarelui are loc în 365 de zile sau în 366 de zile în anul bisect şi se numeşte mişcare de revoluţie (figura 2). Pentru că Pământul are o formă sferică, are loc o încălzire inegală a suprafeţei Pământului. Formarea zonelor diferite

de căldură şi formarea anotimpurilor, zilele şi nopţile care sunt inegale, toate sunt consecinţe ale mişcării de revoluţie.

Cele patru anotimpuri sunt determinate de patru momente ale mişcării de revoluţie a Pământului:

• 21 martie – echinocţiul de primăvară; ziua este egală cu noaptea (figura 3);

• 21 iunie – solstiţiul de vară; este ziua cea mai lungă (figura 4);

• 23 septembrie – echinocţiul de toamnă; ziua este egală cu noaptea;

• 22 decembrie – solstiţiul de iarnă; este noaptea cea mai lungă.”

Potrivit celor ce la NASA, Agenţia Spaţială Americană, formarea anotimpurilor este pusă exclusiv pe seama înclinaţiei Pământului, a axei sale.

„Axa înclinată a Pâmântului provoacă anotimpurile. În timpul anului diferitele părţi ale planetei primesc razele diferit pe suprafaţa lor. Astfel că atunci când Polul Nord se înclină spre Soare, este vară în Emisfera Nordică. Iar când Polul Sud este înclinat spre Soare, este iarnă în Emisfera Nordică.

„Mulţi oameni cred că Pământul este mai aproape de Soare vara şi de-asta e mai cald şi viceversa, cred că dacă Pâmântul e mai departe de Soare, atunci e iarnă. Deşi ideea pare să aibă sens, nu este corectă”, scriu cei de la NASA.

Contactată de Edupedu.ro, directorul Editurii Aramis, Ana Munteanu, susţine că manualele sunt de 4 ani pe piaţă (2016) şi că au fost verificate şi evaluate „pagină cu pagină de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Aceasta a declarat:

Ana Munteanu: Explicaţiile din manuale trebuie să fie în acord cu nivelul copiilor. S-ar putea ca în toate manualele să aveţi această explicaţie mult simplificată, prevăzută de programă”

Edupedu.ro: Dar nu are nicio legătură cu realitatea. Anotimpurile sunt formate de înclinaţia axei Pământului.

Ana Munteanu: Nu poţi să-i spui copilului în clasa a III-a şi a IV-a, că nu învaţă axa Pământului.

Edupedu.ro: Şi-atunci îi dai o informaţie falsă?

Ana Munteanu: Nu, îi dai o informaţie parţială, care ţine de rotaţia Pământului, că Pământul se roteşte în jurul axei.

Edupedu.ro: Dar anotimpurile nu au nicio legătură cu rotaţia în jurul axei, din moment ce pe Pământ, în momentul în care e cel mai aproape de Soare, la noi e iarnă.

Ana Munteanu: Nu sunt eu autorul! Deci aceste manuale nu sunt trimise de autori, trimise la editură şi aruncate pe piaţă. Aceste manuale trec prin evaluări. Evaluările se fac conform programei. Sunt evaluate şi avizate prin Ordin de Ministru.”

