ALERTĂ Elevii care iau sub 5 la Evaluarea Naţională merg direct la Profesională

Articolul 10 din Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, stipulează faptul că „la proceul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere este minimum 5”

Din 155.020 de elevi înscrişi la Evaluarea Naţională 2019, 48.182 nu au luat media 5.







Judeţele cu cele mai mari probleme de la Evaluare Naţională 2019 sunt Giurgiu, unde unul aproximativ unul din doi elevi a luat sub media cinci sau a fost absent. De asemenea, în Teleorman are rată a absenţilor sau a celor care au luat sub cinci de 45%. Următoarele în topul problemelor sunt judeţele Mehedinţi şi Dâmboviţa.





Un elev din Timiş a fost notat la Evaluarea Naţională cu nota 1.25 la Română iar la Matematică, cu 1.30. I-a ieşit media generală de 1.27. Nota 1 este punctul din oficiu.