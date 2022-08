Învăţătoarea care a organizat un festival medieval la clasă şi face expediţii cu copiii la sat

Roxana Giorgiana Costache, învăţătoare şi director adjunct din acest an la şcoala gimnazială Crevedia, judeţul Dâmboviţa, a reuşit în opt ani să pună satul Dârza pe harta României prin acţiunile ieşite din tipare pe care le organizează cu copiii de la şcoală.

Pentru acţiunile sale a fost nominalizată pentru premiul „Profesorul anului de la sat”, la categoria „Implicare în comunitate”, de către organizaţia Teach for Romania, a cărei academie o şi urmează în prezent.

De când era mic copil şi-a dorit să devină învăţătoare. Îşi aminteşte că pe când avea 7-8 ani, aduna toţi copiii de pe stradă şi făcea lecţii cu ei. A urmat Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea, judeţul Ilfov, iar apoi a absolvit Facultatea de Management şi Marketing.

A realizat repede că nu vrea să stea închisă într-un birou şi să facă calcule, aşa că a urmat şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, pe specializarea educator şi învăţător, din dorinţa de-a aduce un nou suflu în învăţământ.

Legată de comunitatea unde s-a născut

S-a întors imediat după absolvire în comuna natală, unde a fost mai întâi educatoare şi apoi învăţătoare. „Am dorit să îmi folosesc toată energia pentru copiii din comuna mea”, îşi explică simplu Roxana alegerea.

Îi calcă pe urme fostului profesor de matematică şi director al şcolii din localitate, Grigore Gheorghe, al cărui nume urmează să îl poarte de acum încolo unitatea de învăţământ. Dascălul a format o comunitate de profesori care iubeşte şcoala din comună.

„Ce am adus eu în plus este starea de bine, aprecierea şcolii de către copii, o mai mare implicare în viaţa lor. Am încurajat leadership-ul la ei şi i-am făcut să vadă că pot să facă foarte multe lucruri”, explică învăţătoarea.

Clasă outdoor

Interesant de amintit este că toate proiectele spectaculoase pe care le-a pus în practică în ultimii ani în şcoală şi comunitate sunt ideile elevilor ei, iar dascălul se mândreşte cu asta. Ultima realizare este o clasă outdoor, care a prins contur cu ajutorul unei fundaţii.

Elevii au cumpărat patru bănci, au montat o tablă pe un teren în spatele şcolii şi gata. Toţi copiii din şcoală şi-au împlinit visul de-a face orele în aer liber.

Festivalul medieval de la clasă FOTO arhiva personală

A organizat un festival medieval la clasă cu ajutorul părinţilor, prin care micuţii au învăţat despre cum se trăia acum câteva sute de ani, dar şi despre datinile şi tradiţiile de atunci. De asemenea, a iniţiat un târg caritabil în vara lui 2021, în urma căruia s-au strâns 30 de ghiozdane gata echipate pentru copiii scolilor din comună.

Expediţii la sat

Încă din clasa a III-a, a organizat cu elevii săi ceea ce numeşte expediţii la sat, prin care micuţii învaţă arhitectura, istoria şi geografia locurilor de baştină. Totul a fost posibil în urma unei colaborări cu de-a-arhitectura.ro, un proiect educational ce şi-a propus introducerea în curricula şcolară a educaţiei de arhitectură şi mediu construită pentru copii, precum şi încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii.

Are constant invitaţi la clasă pentru că o interesează ca elevii să vadă şi să audă şi alţi oameni decât ea, cum a fost cazul unui cercetător care studiază istoria Crevediei şi care va scoate în curând o monografie a comunei.

„În faţa şcolii este o cruce care se numeşte „Crucea lui Caragea”. Au aflat istoria ei, ca şi multe alte istorioare despre diverse locuri din comună. Prin toate aceste lucruri încerc să sensibilizez copiii în legătură cu locurile unde s-a născut şi au crescut. Vreau să prindă rădăcini aici şi chiar dacă vor pleca, să se întoarcă într-o bună zi”, este proiectul pe termen mediu şi lung al Roxanei.

Sunt, de fapt, „ancore”, prin care copiii află cât de frumoasă este istoria satului lor şi care erau cultura, tradiţia şi obiceiurile strămoşilor lor şi se ataşează de ele. Un elev a descoperit, de pildă, că bunicul lui a fost primarul localităţii în urmă cu câteva zeci de ani.

Calendar advent şi oameni de zăpadă din materiale reciclabile

Un alt proiect interesant este „Omul de zăpadă”, prin care copii au creat în 2021 ceea ce numesc un calendar advent, ce a presupus ca în fiecare zi până la Crăciun să facă o anumită activitate. Pentru că anul trecut nu a nins în zona lor, au făcut oameni de zăpadă din materiale reciclabile.

„Oamenii s-au implicat, părinţii au fost entuziasmaţi şi am primit şi finanţări pentru a oferi premii consistente, precum cărţi, dulciuri şi câte 100 de lei la copiii care au fost cei mai ingenioşi”, spune învăţătoarea.

În pandemie a fost vocea copiilor care nu avea telefoane şi tablete. A reuşit atunci să facă rost de 10 tablete şi telefoane, care au ajuns la elevii fără posibilităţi materiale. A mers din poartă în poartă şi i-a învăţat pe micuţi cum să acceseze o platformă de învăţare online şi a conceput mai multe tutoriale pentru ei, iar rezultatele vorbesc de la sine. Pe parcursul pandemiei, prezenţa online la clasa ei a fost de 100%.

Băncuţa de lângă copacul iubit al comunităţii

Un alt proiect de suflet al copiilor pus în practică cu ajutorul Roxanei este o băncuţă vopsită în culorile roşu, galben şi albastru ce înconjoară un copac plantat acum câteva zeci de ani şi care este extrem de iubit în comunitate. Prin intermediul lui, elevii au vrut să creeze un nou spaţiu de relaxare şi citit în pauzele dintre ore.

„Când vin cu o idee, îi întreb mereu de ce avem nevoie, cum putem face rost de materialele necesare, astfel încît să devină o deprindere pentru ei care le va folosi ca adulţi”, punctează învăţătoarea.

Băncuţa tricoloră din jurul copacului FOTO arhiva personală

Următorul său proiect este să reabiliteze bibliioteca şcolii, care este folosită în prezent mai mult ca depozit pentru diverse lucruri. Anul trecut a fost desemnată unul din cei 50 de creatori de educaţie la nivel naţional după ce elevii săi au primit aceeaşi carte, „Matilda”, în cadrul unui atelier de literaţie organizat la clasă.

Roxana a organizat şi un târg de toamnă în comună. Cu banii obţinuţi de copii şi părinţii lor din vânzarea de produse tradiţionale, a cumpărat boxe pentru toate clasele în primul an, iar în următorul an banii au fost donaţi pentru un caz social.

Târgul de toamnă din sat FOTO arhiva personală

Proaspăt numită ca director adjunct, îşi doreşte să apropie şi mai mult părinţii de şcoală, iar triunghiul profesor-elev-părinte să funcţioneze cu adevărat, astfel încât copiii să nu se mai înscrie la şcoala învecinată din Buftea.

„Vreau ca elevii mei să rămână cu încrederea că pot reuşi în orice îşi propun să facă în viaţă. Au tot ce le trebuie ca să reuşească, e nevoie doar să aibă încredere în propriile forte şi să muncească ca să îşi atingă visurile”, este speranţa învăţătoarei pentru elevii săi.

