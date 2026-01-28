search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Veşti proaste pentru românii din diaspora. Atlassib s-ar putea închide, după 33 de ani: „Nu știu ce va fi săptămâna viitoare"

Publicat:

După 33 de ani de activitate, una dintre firmele de transport folosite de românii din diaspora pentru deplasări și trimiterea de pachete riscă să se închidă, pe fondul pierderilor acumulate în ultimele luni.

Unii călători au anunţat că nu şi-au mai putat face rezervări pentru bilete. FOTO: arhivă
Unii călători au anunţat că nu şi-au mai putat face rezervări pentru bilete. FOTO: arhivă

Atlassib, una dintre primele mari companii private românești de transport apărute după Revoluția din 1989, traversează cea mai dificilă perioadă din istoria sa. În ultimele săptămâni, mai mulți clienți au semnalat că li s-a refuzat trimiterea coletelor, iar în unele cazuri nu au mai putut cumpăra bilete pentru cursele internaționale, angajaţii transmiţându-le că, din cauza problemelor financiare, este posibil ca firma să-şi închidă activitatea.

Contactat de jurnaliștii de la Hotnews, patronul Atlassib, omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, a confirmat existența dificultăților financiare și a admis că firma se află într-un moment critic.

Astfel, în cursul serii de marţi, 27 ianuarie, Ilie Carabulea, în vârstă de 79 de ani, a declarat că Atlassib merge pe pierderi de câteva luni și că ia în calcul închiderea companiei. În această dimineaţă, însă, el a revenit parțial asupra afirmației, subliniind, însă, incertitudinea care planează asupra viitorului.

„Azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”, a declarat acesta.

Cine este Ilie Carabulea

Ilie Carabulea a intrat în antreprenoriat la începutul anilor ’90. Revoluția l-a prins în funcția de șef de birou la fosta Întreprindere de Transporturi Auto Sibiu, iar în 1991 a decis să pornească pe cont propriu, astfel că, doi ani mai târziu, în 1993, a fondat Atlassib, achiziționând primul camion, cu care a început transportul de mărfuri.

De-a lungul anilor, afacerea s-a extins rapid, iar Ilie Carabulea a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni de afaceri din Sibiu.

În jurul Atlassib a fost construit un adevărat conglomerat de firme, cu activități în transport internațional de persoane şi coletărie, asigurări, banking, agricultură, hotelărie și turism. În 2010, averea sa era estimată la aproximativ 200 de milioane de euro, Ilie Carabulea fiind considerat, la acel moment, cel mai bogat sibian, potrivit aceleiaşi surse.

Succesul său economic a fost, însă, însoțit, în timp, de controverse şi probleme cu justiția.

Astfeş, în 2012, Ilie Carabulea a fost condamnat definitiv la un an și jumătate de închisoare pentru cumpărare de influență, iar doi ani mai târziu, în 2014, Banca Națională a României i-a suspendat dreptul de vot în cadrul Băncii Carpatica, invocând nerespectarea criteriului de integritate reputațională.

BNR arăta atunci, într-un comunicat oficial, că Ilie Carabulea „nu mai îndeplinește criteriul de reputație, din perspectiva integrității”, menționând condamnarea pentru dare de mită și faptul că acesta era cercetat penal de DNA pentru infracțiuni precum dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la abuz în serviciu.

Brandul Atlassib şi afacerile conexe

În perioada de vârf, între 2008 și 2012, Atlassib deținea o flotă impresionantă, formată din peste 400 de mijloace de transport. Dintre acestea, peste 165 erau autocare, aproximativ 120 microbuze de 19 locuri, la care se adăugau alte microbuze de 8+1 locuri și autoturisme.

Compania și-a extins rapid rețeaua de agenții în toată țara și a ajuns să opereze, prin puncte de lucru și parteneri, în circa 10-12 țări europene, printre care Germania, Italia, Franța, Belgia și Olanda.

Chiar și după șocuri majore, precum pandemia din 2020, activitatea de bază a Atlassib – transportul internațional de persoane și coletăria – a continuat. Compania a reușit să rămână un jucător important pe piață, ajustându-și modelul de business. O parte dintre operațiuni au fost preluate sau continuate prin firme înrudite, precum Atlantic Travels International, iar accentul a fost pus tot mai mult pe serviciile de coletărie și pe optimizarea capacităților de transport.

De-a lungul anilor, sute de mii de români din diaspora au călătorit sau au trimis pachete către și dinspre țară prin Atlassib, astfel că tocmai această comunitate a fost printre primele care a reacționat atunci când au apărut informațiile privind problemele actuale ale companiei, semnalând blocaje și refuzuri la trimiterea coletelor.

În acest context, viitorul uneia dintre cele mai cunoscute mărci românești de transport rămâne incert, iar declarațiile patronului nu fac decât să accentueze sentimentul că Atlassib se află la finalul unui drum început în urmă cu mai bine de trei decenii.

Pe baza succesului din transporturi, Ilie Carabulea a creat un holding care a inclus, pe lângă Atlassib Transport, Carpatica Asig (inițial ASA Asigurări Atlassib), investiții hoteliere prin Atlassib Hotels, activități agricole și alte servicii conexe.

Una dintre cele mai importante investiții a fost hotelul Ramada din Sibiu, clasificat la patru stele, care a devenit un reper important în zona de real estate și turism, generând afaceri de ordinul milioanelor de euro anual. În anii de vârf, grupul anunța și proiecte ambițioase în imobiliare și hotelărie, inclusiv turnuri de birouri și noi hoteluri în București, semn al unei strategii de diversificare accelerate.

Pe lângă afacerile din transport și servicii, Ilie Carabulea a deținut timp de decenii și o tipografie şi cel mai important ziar local din Sibiu, „Tribuna”, singura din zonă care mai avea ediție tipărită şi continua tradiția unui ziar local fondat în 1968, în perioada comunistă, aşa cum s-a întâmplat cu multe redacţii din ţară.

Anul trecut, omul de afaceri a decis să vândă ziarul, după o perioadă în care acesta funcționa pe pierdere.

