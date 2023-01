Veniturile Rusiei din petrol şi gaze au crescut considerabil în 2022

Veniturile bugetare ale Rusiei din petrol şi gaze au crescut anul trecut cu 28%, la 2.500 miliarde de ruble (36,71 miliarde de dolari), a anunţat, luni, vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters.

În timpul unei reuniuni guvernamentale transmisă de postul public de televiziune, Novak a declarat, de asemenea, că Gazprom a majorat în 2022 livrările de gaze către China prin conducta Puterea Siberiei la 15,5 miliarde metri cubi, iar producţia de petrol a crescut cu 2%, la 535 milioane tone, în timp ce exporturile de petrol au înregistrat un avans de 7%, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, țările din UE au fost principalii cumpărători de ţiţei rusesc timp de decenii, dar în 5 decembrie a intrat în vigoare un embargo instituit de UE asupra petrolului rusesc importat pe cale maritimă.

De asemenea, în coordonare cu statele din G7 şi Australia, ţările UE au definitivat un acord ce prevede plafonarea preţului petrolului pe care Rusia îl va livra statelor terţe la 60 de dolari barilul, măsură care se va aplica prin impunerea ei companiilor ce furnizează servicii de transport maritim sau de asigurări pentru livrarea acestui petrol.

Plafonarea pretului petrolului

Săptămâna trecută, Booomberg anunța că, potrivit datelor unui cercetător finlandez, veniturile realizate de Moscova din exporturile de ţiţei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, în urma plafonării preţului petrolului rusesc.

În plus, această diminuare a veniturilor ar urma să se agraveze, până la 280 de milioane de dolari pe zi, după ce plafonul privind exporturile de ţiţei va fi extins şi la produsele rafinate ruseşti, începând cu data de 5 februarie, se arată într-un raport realizat de centrul de analiză Centre for Research on Energy and Clean Air cu sediul în Helsinki.

Autorii raporturlui mai susţin că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze modalităţile prin care ar putea spori şi mai mult presiunile asupra Moscovei. De exemplu, o nouă reducere a plafonului de preţ, până la 25-35 de dolari per baril, de la 60 de dolari per baril în prezent, ar diminua cu alte 100 milioane de euro pe zi veniturile realizate de Rusia din exporturile de ţiţei.

La începutul lunii decembrie 2022, țările din G7, împreună cu Australia, au convenit să plafoneze preţul petrolului rusesc la 60 de dolari pe baril.