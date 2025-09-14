search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Val îngrijorător de concedieri în România: 1.000 de români râman lunar fără locuri de muncă. Care sunt domeniile cele mai afectate

Publicat:

România se confruntă cu un val de concedieri colective: peste 7.000 de angajați au fost disponibilizați de la începutul anului, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, cel puțin 1.000 de români își pierd locul de muncă. 

Mii de concedieri au loc lunar în România / Sursa foto: Arhivă
În fiecare lună a acestui an, 1.000 de români au fost concediați, arată cifrele oficiale

Taxele mai mari pentru companii și presiunea bugetelor ar putea aduce însă un nou val de restructurări. Datele solicitate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), arată că, de la începutul anului, peste 7.000 de angajați din România au fost disponibilizați, scrie antena3.ro.

Companiile care recurg la astfel de concedieri colective sunt obligate să anunțe instituțiile statului, în speță Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Așadar, doar în perioada 1 ianuarie - 31 iulie vorbim despre 7.068 de persoane concediate. 

Vorbim despre firme care fie au avut probleme financiare și au închis, fie vorbim chiar și despre relocări în alte țări, poate cu taxe mai mici și forță de muncă mai ieftină. Unul dintre cele mai afectate domenii industria auto. Am văzut deja o tendință la nivel global.  

Care sunt domeniile afectate de cele mai multe concedieri

Sector industrial – auto, fabrici, echipamente – 4.727 persoane

Fabricarea autovehiculelor de transport – 1.191

Fabricarea altor mijloace de transport – 699

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – 281

Fabricarea echipamentelor electrice – 332

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – 166

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 982

Tăbăcirea și finisarea pieilor – 665

Fabricarea de mobilă – 271

Fabricarea produselor textile – 140

Concedieri au fost şi domeniul servicii și birouri, peste 520 de angajaţi fiind disponibilizaţi. Au fost probleme și în comerț, aproape 300 de persoane, transporturi, logistică, dar și în construcții sau domeniul financiar-bancar. 

Alte domenii care au înregistrat concedieri

  • Servicii și birouri – 527 persoane
  • Comerț – 287 persoane
  • Transporturi și logistică – 352 persoane
  • Construcții / Infrastructură – 102 persoane
  • Mediu și utilități – 240 persoane
  • Financiar-bancar – 126 persoane
  • Alte domenii – 707 persoane

În urma concedierilor masive, rata șomajului a început să crească la nivelul întregii țări

Şi rata şomajului a început să crească uşor, procentul aproape ajungând la 3,2%, doar şomerii înscrişi la autorităţile statului. Peste 51.000 de șomeri primesc indemnizație de șomaj, iar 200.000 sunt neindemnizați. De asemenea, ce pot face aceste persoane care sunt concediate? Pot primi indemnizație de șomaj. De asemenea, tot la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pot primi consiliere, pot face acolo cursuri de calificare sau recalificare.

De asemenea, ANOFM ne-a transmis că, în acest moment, sunt disponibile la nivel național aproape 35.000 de locuri de muncă. 

Este foarte important de văzut și zonele și domeniile pentru a vedea dacă acele persoane concediate se pot încadra pe acele locuri. Foarte important, este o tendință la nivel global de concediere. Firmele au tot mai multe probleme și specialiștii în recrutare avertizează că această tendință ar putea afecta din ce în ce mai mult și țara noastră. 

Ultimele știri
Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos