Un gigant american în industria cosmeticelor închide centrul din București. Aproape 150 de angajați vor fi concediați

Gigantul american Estée Lauder, unul dintre cele mai mari nume din industria cosmeticelor la nivel mondial, își închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023.

Decizia vine în contextul unui amplu proces de restructurare, care a dus deja la concedierea a peste 3.200 de angajați la nivel global pe parcursul anului 2025, au declarat surse pentru Profit.ro.

Centrul din România a fost cel de-al treilea hub tehnologic al companiei, după cele din Long Island (New York) și Kuala Lumpur (Malaysia). La inaugurare, Estée Lauder sublinia că a ales Bucureștiul datorită reputației României de „lider global în domeniul talentelor IT”, clasată pe primul loc în Europa și pe locul șase în lume în ceea ce privește numărul de specialiști IT certificați.

Potrivit sursei citate, aproximativ 150 de angajați vor fi afectați de închidere. Suzanne Sterns, Senior Manager în cadrul Global Communications, a confirmat decizia:

„Ca parte a eforturilor noastre continue de a optimiza operațiunile globale și de a servi cât mai bine consumatorii noștri, The Estée Lauder Companies a luat dificila decizie de a închide Centrul Global de Tehnologie din București, România. Rămânem concentrați pe oferirea de experiențe excepționale prin intermediul mărcilor noastre de talie mondială și vom continua să deservim consumatorii din România prin intermediul afiliaților și operațiunilor noastre comerciale.”

La deschiderea centrului, compania închiriase 5.400 mp, cu intenția de a extinde echipa locală la peste 400 de angajați. Planurile au fost însă afectate de scăderea cererii, în special pe piețele asiatice — un declin care a dus la prăbușirea acțiunilor la începutul anului și la accelerarea restructurărilor.

Compania a anunțat că alți 3.800 de angajați din întreaga lume urmează să fie disponibilizați în perioada următoare.

Sursele Profit.ro spun că Estée Lauder își va respecta contractul de închiriere pentru spațiile din Matei Millo, optând însă pentru subînchirierea suprafețelor până la expirarea contractului.

Compania ELC Digital Technology, prin care opera centrul din București, a raportat în 2023 o cifră de afaceri de 25,8 milioane de euro și un profit net de 1,5 milioane de euro.

La nivel global, Estée Lauder a înregistrat o scădere de 8% a vânzărilor nete organice, până la 14,3 miliarde de dolari, în timp ce profitul brut a scăzut cu 5%, ajungând la 10,5 miliarde de dolari în anul financiar încheiat la 30 iunie 2025.