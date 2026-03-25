Ultima săptămână cu reducere 10% la plata impozitelor. Câți bani pot economisi românii daca achită până la 31 martie

Contribuabilii mai au la dispoziție o singură săptămână pentru a beneficia de reducerea de 10% acordată la plata integrală a impozitelor locale. În contextul presiunii inflaționiste, bonificația reprezintă un instrument esențial de economisire pentru cetățenii care își achită dările către bugetele locale până la termenul limită de 31 martie.

Pentru mulți români, acest discount poate însemna economii reale, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai.

Câți bani poți economisi dacă plătești impozitul unui apartament de 2 camere până în 31 martie

Valoarea exactă a economiei depinde de mai mulți factori, precum orașul, zona și valoarea impozabilă a locuinței. De exemplu, pentru un apartament de 2 camere dintr-un oraș mare precum București, impozitul anual poate varia între 150 și 300 de lei.

Aplicând reducerea de 10%, economiile ar putea fi:

între 15 și 30 de lei pentru un apartament standard;

chiar mai mult, dacă locuința are o valoare impozabilă mai ridicată sau dacă deții mai multe proprietăți.

Deși suma poate părea modestă la prima vedere, pentru familiile cu mai multe bunuri impozabile (locuințe, mașini), economiile cumulate pot deveni semnificative.

Cum poți plăti cel mai rapid impozitele și taxele locale

Pentru a beneficia de reducere fără bătăi de cap, este important să alegi o metodă rapidă și sigură de plată. În prezent, cea mai simplă variantă este online, prin platforme dedicate precum Ghișeul.ro.

Avantajele plății online:

economisești timp și eviți cozile;

ai confirmarea plății imediat;

poți plăti oricând, chiar și în ultima zi.

Alternativ, impozitele pot fi achitate și fizic, la ghișeele primăriilor sau ale direcțiilor de taxe și impozite locale sau prin transfer bancar ori la stațiile de plată de tip self-service, care se găsesc de obicei în magazine sau supermarketuri.

Plata direct la primărie rămâne o opțiune preferată de mulți contribuabili, mai ales pentru cei care doresc asistență sau nu sunt familiarizați cu plata online.

Care e termenul de plată fără penalizări

Termenul limită pentru a beneficia de reducerea de 10% și pentru a evita penalizările este 31 martie. După această dată, contribuabilii nu mai primesc discountul și riscă penalități de întârziere dacă nu achită impozitele la timp.

În general, impozitele locale pot fi plătite fără penalizări până la finalul anului fiscal, însă fără reducerea acordată pentru plata anticipată. De aceea, specialiștii recomandă achitarea integrală până la sfârșitul lunii martie pentru a profita de acest avantaj fiscal.