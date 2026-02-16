search
Luni, 16 Februarie 2026
Achiziția ArcelorMittal Hunedoara de către Umbrărescu, analizată de Consiliul Concurenței

Publicat:

Achiziția ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu, prin intermediul UMB Steel, este analizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal.

Combinat siderurgic
Achiziția ArcelorMittal Hunedoara de către Umbrărescu, analizată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB STEEL S.R.L. intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A.

UMB STEEL S.R.L. face parte din grupul UMB, deținut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcții clădiri producere de metale feroase și de produse din beton pentru construcții și producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara S.A. vizate de tranzacție constau, în principal, în echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara și anumite active imobiliare situate în afara acesteia. ArcelorMittal Hunedoara S.A. a încetat activitatea în septembrie 2025.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Săptămâna trecută, BVB a fost informată că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal a aprobat vânzarea activelor către UMB Steel pentru suma de 12,5 milioane de euro plus TVA,  finalizarea și implementarea acesteia fiind estimată cel târziu pentru 1 iunie 2026.

Conform documentelor depuse la Bursa de Valori București, UMB Steel preia integral activele corporale deținute de ArcelorMittal Hunedoara. Acestea includ echipamentele de producție și instalațiile industriale, precum cuptorul electric cu arc (EAF), laminorul, cuptorul oală (LF), instalația de degazare în vid (VD), macarale industriale, locomotive, utilaje pentru prelucrarea fierului vechi, piese de schimb, echipamente de laborator și cântărire.

De asemenea, tranzacția ArcelorMittal Hunedoara – UMB Steel cuprinde toate materialele și stocurile, inclusiv fier vechi, feroaliaje, materiale refractare, electrozi și cilindri de laminare.

Terenuri, clădiri și halda de zgură, incluse în tranzacție

UMB Steel va prelua terenurile și clădirile situate în perimetrul amplasamentului industrial, cu o suprafață totală de aproximativ 1,06 milioane de metri pătrați, dar și terenuri din afara amplasamentului, însumând circa 494.000 de metri pătrați. În tranzacție este inclusă și halda de zgură, cu parcelele aferente, având o suprafață totală de aproximativ 928.000 de metri pătrați.

Nu sunt incluse în tranzacție echipamentele IT, infrastructura software, serverele, licențele și abonamentele cloud.

Tranzacția presupune și preluarea de către UMB Steel a obligațiilor și răspunderilor de mediu, inclusiv cele asociate activităților desfășurate anterior pe amplasament și pe halda de zgură. Totodată, este posibil transferul autorizațiilor integrate de mediu existente, potrivit G4Media.

În prezent, ArcelorMittal Hunedoara mai are aproximativ 100 de angajați, față de 500 la momentul închiderii definitive a producției, în toamna anului trecut. Aceștia desfășoară activități de întreținere, pază și servicii auxiliare, fără legătură directă cu producția.

